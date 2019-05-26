Сборная Финляндии выиграла золото чемпионата мира по хоккею, победив в финале Канаду

Источник материала: Интерфакс

Хоккеисты сборной Финляндии завоевали награду высшего достоинства на чемпионате мира в Словакии.

В финальном матче, прошедшем в Братиславе, они нанесли поражение национальной команде Канаде со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

Таким образом, сборная Финляндии стала трехкратным чемпионом мира. До этого она завоевывала золото ЧМ в 1995 и 2011 годах.

Ранее в Братиславе прошел матч ЧМ-2019 за бронзу: сборная России одержала победу над командой Чехии - 3:2. Основное время и овертайм завершились вничью, в серии буллитов успешнее оказались россияне