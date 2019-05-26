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Объявлен предварительный прогноз распределения мест в новом Европарламенте

26.05.2019 21:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Согласно первому прогнозу итогов выборов в Европейский парламент, объявленных в Брюсселе, подтверждаются предсказания о победе на выборах Европейской народной партии и "Прогрессивного альянса социалистов и демократов".

По предварительному анализу, составленному на основе прежнего распределения политических фракций, они могут получить соответственно 173 и 147 мест.

Сбываются также прогнозы о том, что движение президента Франции Эмманюэля Макрона в союзе с "Альянсом либералов и демократов за Европу" выйдет на третье место. Им может достаться, судя по прогнозу Европарламента, 102 места.

Всего в Европарламент на выборах 2019 года избирают 751 депутата.

 
 
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Согласно первому прогнозу итогов выборов в Европейский парламент, объявленных в Брюсселе, подтверждаются предсказания о победе на выборах Европейской народной...
 
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