Мстиславль принимает участие в международной акции «Дни Энергии»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

С 17 по 21 июня в Европе пройдут мероприятия Европейской недели устойчивой энергии. К этой акции подключится и Мстиславский район в рамках проекта «Соглашение мэров по климату и энергии» .





Накануне недели в учреждениях образования и летних лагерях района пройдут информационные часы и викторины, посвящённые вопросам энергосбережения и изменения климата. Кроме этого, дети примут участие в акции «Мы здесь убрали! А вам слабо?». Также в школах состоятся кинопоказы о современных способах и методах экономии и сохранения энергии.

Для творческих учащихся организаторы подготовили конкурсы рисунков. Кроме создания традиционных изображений можно будет поучаствовать и в рисовании на асфальте на тему обновляемой энергетики и энергоэффективности. Работы на конкурс детского рисунка принимаются до 17 июня, а принять участие в уличном творчестве можно до 21 июня.

Главным мероприятием «Дней Энергии» в этом году станет интернет-фестиваль «ЭкоМы». Участники фестиваля смогут разместить на специальных страницах своего учреждения образования авторские материалы, связанные с энергосбережением, экологией и устойчивым развитием региона. Поучаствовать могут не только учащиеся, но и педагоги, и родители. Работы принимаются до 17 июня.

Итогом этих мероприятий станет праздник «Мы за чистую энергию!», который пройдёт 20 июня. На нём организаторы конкурсов подведут итоги и наградят победителей. А 21 июня, в последний из «Дней Энергии», в Мстиславле состоится массовый велопробег «Экологичный образ жизни». Участники стартуют у Кургана Славы и финишируют на площади имени Петра Мстиславца.

«Дни Энергии» — это общественные мероприятия, призванные популяризировать энергосберегающие технологии. Они ежегодно проводятся всеми членами Соглашения мэров по климату и энергии в Европе.

Светлана КВЯТКОВСКАЯ.