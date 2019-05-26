Названы лучшие хоккеисты ЧМ-2019. Среди всех лауреатов лишь один чемпион мира

Источник материала: Tut.by

Названы лучшие хоккеисты 83-го чемпионата мира, который завершился 26 мая в Братиславе. Среди всех лауреатов лишь один представитель золотых призеров — защитник финской сборной Микко Лехтонен, включенный в символическую сборную.



Марк Стоун — самый ценный игрок ЧМ-2019. Фото: iihf.com

Лучший вратарь — Андрей Василевский (Россия). Он провел на турнире 8 матчей и одержал 7 побед. Он отразил 94,58% бросков и пропускал в среднем по 1,6 шайбы за игру. В его активе два «сухих» матча. В поединке за бронзу он отразил 48 чешских бросков в основное время и в овертайме, а также трижды выручил команду в серии послематчевых буллитов.

Лучший защитник — Филип Гронек (Чехия). Он набрал 11 (3+8) результативных баллов в 10 играх при показателе полезности «+3».

Лучший нападающий — Никита Кучеров (Россия). В его активе 16 (6+10) очков в 10 матчах.

Самый ценный игрок ЧМ-2019 — Марк Стоун (Канада). В десяти матчах нападающий набрал 14 (8+6) очков при показателе полезности «+10». С 8 голами он также стал лучшим снайпером чемпионата мира.

Сборная звезд ЧМ-2019 (версия журналистов):

вратарь — Андрей Василевский (Россия); защитники — Филип Гронек (Чехия), Микко Лехтонен (Финляндия); нападающие — Марк Стоун (Канада), Вильям Нюландер (Швеция), Якуб Ворачек (Чехия).

Бомбардиры:

1. Вильям Нюландер (Швеция) — 18 (5+13)

2. Никита Кучеров (Россия) — 16 (6+10)

3−4. Никита Гусев (Россия) — 16 (4+12)

3−4. Якуб Ворачек (Чехия) — 16 (4+12)

5. Марк Стоун (Канада) — 14 (8+6).