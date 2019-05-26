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В Речице столкнулись мотоцикл и автомобиль, мотоциклист погиб

27.05.2019 01:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речице произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, сообщили в сообществе «Речица Автопомощь» Вконтакте.


Фото: Речица Автопомощь

ДТП произошло днем 26 мая на улице Набережная.

По словам очевидцев, скорая увезла с места аварии двоих человек. Предположительно, водитель мотоцикла позже умер.


Фото: Речица Автопомощь
 
 
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ДТП произошло днем 26 мая на улице Набережная. По словам очевидцев, скорая увезла с места аварии двоих человек.
 
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