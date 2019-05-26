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В Речице столкнулись мотоцикл и автомобиль, мотоциклист погиб
Источник материала: Tut.by
В Речице произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла,
ДТП произошло днем 26 мая на улице Набережная.
По словам очевидцев, скорая увезла с места аварии двоих человек. Предположительно, водитель мотоцикла позже умер.
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ДТП произошло днем 26 мая на улице Набережная. По словам очевидцев, скорая увезла с места аварии двоих человек.
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