|
В Дрогичине в ДТП попал начальник местной милиции: его авто столкнулось с велосипедистом-подростком
Источник материала: Tut.by
В Дрогичине в дорожно-транспортное происшествие попал начальник местного РОВД Юрий Коктыш — его авто столкнулось с подростком на велосипеде.
Инцидент произошел 23 мая на улице Мелиоративной. Начальник милиции выезжал на авто из двора, а мальчик ехал на велосипеде мимо магазина «Galas» в сторону больницы.
На выезде с дворовой территории в бок автомобиля въехал велосипедист. Ребенок ударился, автомобиль получил повреждения в районе переднего крыла, поврежден и велосипед.
В месте, где случилось ДТП, видимость ограничена высоким зданием и забором.
Отец мальчика говорит, что ребенок получил ушибы, его осмотрели в больнице, и в тот же день он забрал сына.
«Я написал, что претензий к водителю не имею никаких», — сказал отец ребенка.
По его словам, мужчина ездил с начальником милиции к эксперту в Пинск оценивать повреждения автомобиля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП школьник получил ушибы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)