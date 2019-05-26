Источник материала: Виртуальный Брест

Автор фото пояснил порталу Виртуальный Брест, что черепаху он нашел случайно, она ползала за ЦГБ. Скорее всего, сбежала от кого-то, а может просто отпустили.



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Судя по всему, она не простая, а "краснокнижная".



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Может, кто-то потерял? Если что, далеко она уйти не могла...