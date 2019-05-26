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В Бресте у Мухавца заметили большую черепаху, похожа на "краснокнижную"
27.05.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Автор фото пояснил порталу Виртуальный Брест, что черепаху он нашел случайно, она ползала за ЦГБ. Скорее всего, сбежала от кого-то, а может просто отпустили.
Судя по всему, она не простая, а "краснокнижная".
Может, кто-то потерял? Если что, далеко она уйти не могла...
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