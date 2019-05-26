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За здоровьем – в Беларусь: в санаториях республики нет свободных мест
27.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поправить здоровье и отдохнуть. В
Преодолеть тысячу километров, чтобы отдохнуть в санатории. Гражданке Финляндии белорусскую здравницу посоветовала подруга. Теперь в расписании Вивиан на ближайшее десять дней - чистый воздух и целый комплекс процедур.
Выбор большой: от гидромассажа стеклянными шариками до инверсионного стола. Гравитационная терапия помогает людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и рекомендована людям с сахарным диабетом.
То, ради чего так часто едут иностранные туристы, находится за стенами корпусов. Озера, лес и чистый воздух иногда лечат не хуже докторов.
Вячеслав приехал из России и в буквальном смысле чувствует себя, как дома: в этом санатории уже в седьмой раз. Путевку бронирует почти за полгода, ведь с каждым разом желающих качественно и бюджетно отдохнуть становится больше.
В этом санатории в прошлом году отдохнуло больше 5 тысяч человек.
Туристический бум в новом сезоне обеспечен. Больше 90% путевок в «санаторное» лето уже продано. Сейчас уже бронируют места в здравнице на «бархатный» сентябрь.
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Лечиться в республику приезжают много иностранцев – безвизовый режим со многими странами расширил географию.
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