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За здоровьем – в Беларусь: в санаториях республики нет свободных мест

27.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поправить здоровье и отдохнуть. В белорусских санаториях начался курортный сезон. Свободных мест на летний период уже практически не осталось. Чем привлекают здравницы страны, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Преодолеть тысячу километров, чтобы отдохнуть в санатории. Гражданке Финляндии белорусскую здравницу посоветовала подруга. Теперь в расписании Вивиан на ближайшее десять дней - чистый воздух и целый комплекс процедур.

«День – это просто гонки. Бывают такие дни, когда и пяти минут нет свободного времени. Но это хорошо, мне кажется. Процедуры все продуманны, сбалансированы», – отметила туристка из Финляндии Вивиан Хумонен.

Выбор большой: от гидромассажа стеклянными шариками до инверсионного стола. Гравитационная терапия помогает людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и рекомендована людям с сахарным диабетом.

«У нас есть хорошее сочетание – как для женщин, так и для мужчин – сочетание лечебных процедур и красоты. У нас есть отдельный спа-салон, есть обертывания, как косметические, так и лечебные. Недавно закупили с кальцием и магнием для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», – рассказала заместитель главного врача санатория Наталья Решетникова.

То, ради чего так часто едут иностранные туристы, находится за стенами корпусов. Озера, лес и чистый воздух иногда лечат не хуже докторов.

Вячеслав приехал из России и в буквальном смысле чувствует себя, как дома: в этом санатории уже в седьмой раз. Путевку бронирует почти за полгода, ведь с каждым разом желающих качественно и бюджетно отдохнуть становится больше.

«Во-первых, привлекают люди, работающие здесь. У них в общении с отдыхающими отсутствует слово «нет». Гостеприимство, внимание, чуткость. Во-вторых, расположение: здесь и близкий, и дальний пейзаж, и устройство территории великолепное», – отметил турист из России Вячеслав Родионов.

В этом санатории в прошлом году отдохнуло больше 5 тысяч человек. Безвизовый режим со многими странами расширил географию. Без отметки в загранпаспорте туристы из Европы могут провести в стране 30 дней.

«Очень хорошо у нас работает сарафанное радио. Отдыхающие, приезжая к нам, получая полный комплекс услуг, совмещая с разными экскурсионными программами, уезжают счастливые и рассказывают об этом своим друзьям и близким, а потом возвращаются уже не одни», – говорит начальник отдела маркетинга санатория Анастасия Бычко.

Туристический бум в новом сезоне обеспечен. Больше 90% путевок в «санаторное» лето уже продано. Сейчас уже бронируют места в здравнице на «бархатный» сентябрь.



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Лечиться в республику приезжают много иностранцев – безвизовый режим со многими странами расширил географию.
 
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