99-летняя прабабушка получила любовное письмо от солдата, пропавшего 77 лет назад

Источник материала: Новости Волковыска

99-летняя прабабушка получила любовное письмо от ее любимого, солдата - более чем через 77 лет после того, как он написал его.

Филлис Понтинг приняла предложение руки и сердца от Билла Уокера, которого отправили в Индию во время Второй мировой войны, но так и не получила от него ответа.

Письмо было найдено на дне океана после того, как в 1941 году немецкие подводные лодки потопили торговый корабль.

Любовное послание от сраженного молодого парня было восстановлено, и женщина смогла его прочитать!

А ведь все эти годы она задавалась вопросом, что случилось с Биллом Уокером - и даже сейчас она не знает наверняка, умер ли он на войне.

Убитая горем Филлис, девичья фамилия которой была Олдридж, спустя время вышла замуж за другого мужчину, Джима Холлоуэя, и у них родилось четверо детей.

Когда он умер, она вышла за Реджинальда Понтинга.

«Не могу поверить, что письмо так долго лежало на дне моря, и теперь я могу его прочитать, - сказала Филлис, у которой четверо внуков и семь правнуков. Я не думаю, что Билл мог пережить войну, иначе он уже был бы прямо здесь, у моего дома на Розленд-авеню. Мы были бы женаты. Он меня очень любил».

Они встретились в Девизесе, когда Билла поместили в казарму Уилтширского полка в городе.

В письме он пишет о ее согласии выйти за него замуж.

Он сказал:

«Хотел бы я, чтобы ты был там, когда я его открыл. Я плакал от радости. Я не мог ничего с этим поделать. Если бы ты только знала, как я счастлив, дорогая!»

Его письмо лежало среди 700 других личных телеграмм, многие из которых были потеряны военнослужащими, когда пароходное судно затопили у берегов Ирландии.

Корабль, который также перевозил огромный груз из 48 тонн серебра, затонул почти на 4700 метрах до дна Атлантики, затянув за собой 83 из 84 членов экипажа.

Невероятно, но коллекция писем была обнаружена в почти нетронутом состоянии!

Теперь они являются частью душераздирающей выставки под названием «Голоса из глубины», которая проходит в Лондонском музее почты.

Работа по возвращению груза, включая письма, началась в 2011 году. Морские археологи хотели найти серебро, которое отправляли из колониальной Индии в Великобританию, чтобы финансировать военные действия, но их ждала еще одна находка.

Куратор музея Шон Кингсли сказал:

«Это самая большая коллекция писем, которая пережила любое кораблекрушение в любой точке мира. Они не должны были сохраниться, потому что не было ни света, ни кислорода - одна только тьма».

Во время Второй мировой войны Британия, отрезанная от оккупированной Европы, была полностью зависима от поставок по морю.

Но Гитлер был полон решимости заставить Британию встать на колени, прекратив эти поставки. Он приказал своим капитанам подводных лодок выследить и уничтожить корабли союзников.



















