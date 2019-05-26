Прогноз по валютам: доллар упадет до 2,07

Источник материала: Myfin



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– Минувшая валютная неделя была достаточно уникальной, потому что на внешних рынках курсы иностранных валют не изменились. Это бывает достаточно редко.



Пара евро-доллар , как и неделю назад, осталась вблизи 1,1180. Несмотря на колебания в течение недели, по ее итогам не изменился курс российского рубля . Доллар остался на уровне около 64,6 российских рублей, евро – на уровне 72,2 рублей. – Минувшая валютная неделя была достаточно уникальной, потому что на внешних рынкахне изменились. Это бывает достаточно редко.Пара, как и неделю назад, осталась вблизи 1,1180. Несмотря на колебания в течение недели, по ее итогам не изменился курс. Доллар остался на уровне около 64,6 российских рублей, евро – на уровне 72,2 рублей.

В середине прошлой недели в очередной раз и доллар, и евро, и корзина обновили минимумы с начала года. К концу недели валюты чуть-чуть подросли.

При этом к белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты. Причем удешевление было достаточно одинаковым для всех этих валют.