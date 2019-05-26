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Прогноз по валютам: доллар упадет до 2,07
Источник материала: Myfin
– Минувшая валютная неделя была достаточно уникальной, потому что на внешних рынках
Пара
В середине прошлой недели в очередной раз и доллар, и евро, и корзина обновили минимумы с начала года. К концу недели валюты чуть-чуть подросли.
При этом к белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты. Причем удешевление было достаточно одинаковым для всех этих валют.
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На минувшей неделе, как и прогнозировалось, доллар и евро подешевели. Как и российский рубль правда, он подешевел уже вопреки прогнозам. Чего ждать на этой валютной...
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