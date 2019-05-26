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В Солигорске прошли обучающие семинары для медиков и беременных женщин. ФОТОФАКТ.

27.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


16 мая 2019 19:17 1479

В Солигорске прошли обучающие семинары для медиков и беременных женщин. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев.

В Международный День семьи в УЗ «Солигорская ЦРБ» состоялись обучающие семинары: для медицинских сотрудников и для будущих мам. Они были посвящены изучению принципов создания безопасной среды в домашнем пространстве для детей в возрасте 0-3 лет. Также данному учреждению был передан 3-ий в Беларуси мобильный «уголок безопасности». Он станет практическим пособием в дальнейшем распространении полученных знаний от персонала больницы к беременным и роженицам. Мероприятия проведены в рамках инициативы «Дети в безопасности»

В Солигорске прошли обучающие семинары для медиков и беременных женщин. ФОТОФАКТ.

Она была поддержана в конкурсе инициатив проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

В Солигорске прошли обучающие семинары для медиков и беременных женщин. ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошли обучающие семинары для медиков и беременных женщин. ФОТОФАКТ.

«Эта инициатива идет у меня из сердца, — делится Наталья Навроцкая, врач, мама 3-их детей, руководитель «Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт» и Центра поддержки и обучения для будущих и молодых мам «МамЭксперт». — Я сама многодетная мать и прекрасно понимаю молодых родителей. При этом я осознаю, что важно проактивное отношение, а не реактивное, как сейчас у нас принято. Если что-то произойдет, тогда начинаем действовать. Лучше заранее предусмотреть опасные ситуации в быту».

В Солигорске прошли обучающие семинары для медиков и беременных женщин. ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошли обучающие семинары для медиков и беременных женщин. ФОТОФАКТ.

В рамках инициативы прошел третий семинар для профильных мед. специалистов из Солигорска, Слуцка, Копыля, Клецка, Старых Дорог, Столбцов. Его вели сертифицированные эксперты по детской безопасности Наталья Навроцкая и Татьяна Цед. Первый подобный семинар был организован в январе в УЗ «Клинический родильный дом Минской области» для врачей из Минска, Жодино, Борисова, Червеня, Крупок, Узды, Березино, Смолевичи, Марьиной Горки, Добруша. Второй – в апреле для медперсонала Молодечно, Мяделя, Воложина, Вилейки.

В Солигорске прошли обучающие семинары для медиков и беременных женщин. ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошли обучающие семинары для медиков и беременных женщин. ФОТОФАКТ.

«Облаcтной роддом является партнером инициативы. Среди персонала все обсалютно «заразились» идеей. Каждой маме с вдохновением рассказывают, что нужно сделать, чтобы дома было безопасно. И вы знаете, так приятно слышать, практически все, кто рожает не в первый раз, говорят, что узнают новую информацию», — отмечает Татьяна Цед, врач-эпидемиолог.

Екатерина Нагорная, врач неонатолог Солигорской больницы, после семинара заметила: «Мы получили актуальную информацию. Сейчас в работе с молодыми мамами будем еще больше акцентировать внимание на правилах создания неопасного ареала дома, обязательно будем показывать средства безопасности, используя переданные нам материалы. Отлично, что сегодня родители могут их легко приобрести в Бусліке и в интернет-магазинах».

В Солигорске прошли обучающие семинары для медиков и беременных женщин. ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошли обучающие семинары для медиков и беременных женщин. ФОТОФАКТ.

Кроме подготовки медицинских кадров важно рассказать о правилах организации неопасного пространства самим родителям, так как именно они будут пользоваться ими в реальности. Поэтому эксперты также провели семинар для беременных женщин.

«Откровенно говоря, я получила много полезной информации, особенно о средствах по предупреждению домашнего травматизма. Раньше даже и не подозревала, что есть блокираторы на окна, защита на вазоны, измерители мелких предметов и электронные приборы на дождик в душе. Уже решила, что буду обязательно ими пользоваться», — поделилась мыслями слушательница семинара Ольга Белевич, мама маленького сына, в ожидании девочек двойняшек.

Для более эффективной подготовки родителей к созданию благоприятного ареала для развития малыша УЗ «Солигорская ЦРБ» был передан передвижной бокс. Всего создано 4 «уголка» с 20 элементами безопасности в каждом. В Беларуси аналогов таким боксам нет.

В Солигорске прошли обучающие семинары для медиков и беременных женщин. ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошли обучающие семинары для медиков и беременных женщин. ФОТОФАКТ.

«Мы рады принять участие в инициативе. В нашем учреждении функционирует Школа для молодых матерей. И новый мобильный бокс мы планируем использовать, в женской консультации на занятиях в Школе и в отделении патологии, где женщины лежат на сохранении. Думаю, что с появлением этого оборудования охват людей, которые получат информацию о правилах формирования безопасного пространства дома, увеличится во много раз», — высказала свое мнение Светлана Бондарь, и.о. главного врача по детству и родовспоможению УЗ «Солигорская ЦРБ».

В Солигорске прошли обучающие семинары для медиков и беременных женщин. ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошли обучающие семинары для медиков и беременных женщин. ФОТОФАКТ.

Теперь и медицинские сотрудники, и беременные женщины, побывавшие на семинарах инициативы, знают, как предупредить травмы детей в домашних условиях. А проверить свои знания они могут, для начала, посредством специально разработанной 3D карты «Безопасный дом», а после в реальности.

Главное помнить: безопасность детей в руках родителей.

Автор статьи и фото: Светлана Авчинникова, специалист по связям с общественностью инициатива «Дети в безопасности».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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16 мая 2019 19:17 1479 В Солигорске прошли обучающие семинары для медиков и...
 
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