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По улицам ездит кошка-велосипедистка, но педали за нее крутит хозяин (потому что у Плюши лапки)

27.05.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда Плюша на велосипеде едет по городу, прохожие провожают ее удивленными взглядами. Еще бы, она кошка, спокойно сидящая на плече хозяина (пока тот крутит педали). GO.TUT.BY познакомился с парой, у которой на один велосипед — две ноги и четыре лапки.


Минчанин Олег Турко — никакой не дрессировщик, а сотрудник фирмы по продаже компьютерной техники. Пять лет назад кошка в семье Турко появилась совершенно случайно: предложила забрать подруга жены.

— Это сноу-шу — довольно редкая и дорогая порода, — поглаживает Плюшу хозяин. — Но наша кошка считалась бракованной: белые «носочки» на лапках коротковаты. Для меня она красивее тех, что выглядят, «как надо». Плюшу не сильно хотели покупать, вот мы ее и забрали — хотя вообще-то я против зарабатывания на разведении животных. По характеру кошка классная: не вредная, не злая, любит детей, очень игривая. Обожает, когда ей чешут пузико.


В семье Турко любят велосипеды — и, чтобы кошка не скучала дома одна, пока хозяева на велопрогулке, ее пробовали возить в мягкой переноске.

— А она стала выбираться и залазить на руль, — уточняет минчанин. — А я уже на плечо подсадил.

Когда стало ясно, что Плюша предпочитает такой вид передвижения, Олег решил не возражать. Для подстраховки у кошки — собачий поводок. Животное спокойно во время катания, может даже задремать. Платочек на шею — для парадных выездов. Когда-то жена Олега Наталья сшила Плюше две курточки по собачьим меркам, но кошка поправилась и из них выросла: сейчас весит около 5 кг.


Других кошек-велосипедисток в Минске Олег не встречал — только в Instagram. К слову, своего профиля в соцсети у Плюши нет, хотя внимания кошка привлекает много.

— На велосипедистов пешеходы часто сердятся, но если ты с котом на плече — никогда, — делится лайфхаком Олег.

Плюша Олеговна, как говорит хозяин, дважды участвовала в велокарнавале Viva Rovar — на плече хозяина гордо катила по проспекту Победителей. На празднике есть конкурс костюмов. Другие участники Олегу так и говорили: у вас — самый лучший костюм.


Интересуемся, не волновался ли Олег за Плюшину безопасность:

— Нет, я же и до этого с ней в парке катался, когда много народу, — объясняет он. — Знаю, как Плюша себя ведет и когда у нее тихий час. Если с кошкой едешь, сам положительные эмоции получаешь и других радуешь. Когда только открываем велосипедный сезон, Плюша с непривычки даже лифта побаивается. Но после нескольких прогулок дома к велику подходит: мяу, когда уже кататься?

— А говорили ли прохожие, что не стоит кошку так возить?

— Нет, такого не было. Я понимаю тех, кто считает: держать животных в неволе неправильно. Но я к Плюше очень привязан. И некоторые приятели, раньше недолюбливавшие кошек, после встречи и близкого знакомства с Плюшей меняли свое мнение. У кого-то теперь даже свои кошки завелись.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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GO.TUT.BY познакомился с парой, у которой на один велосипед - две ноги и четыре лапки.
 
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