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Президентом Литвы стал независимый кандидат Гитанас Науседа

27.05.2019 08:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает Главная избирательная комиссия Литвы, в президентских выборах победил независимый кандидат Гитанас Кауседа. Он набрал в два раза больше голосов, чем его соперница Ингрида Шимоните.

Президентом Литвы стал независимый кандидат Гитанас Науседа
Гитанас Науседа с женой. Фото: Reuters
За Науседу проголосовали 65,86% избирателей, Шимоните получила 32,86% голосов.

Всего в выборах приняли участие 53% избирателей.

Как сообщает ru.delfi.lt, Гитанас Науседа обратился к собравшимся на площади Даукантаса, поблагодарил за поддержку и поздравил всю Литву.

«Наверное, не для того мы собрались, не ради музыки здесь море людей, не ради этого люди сейчас смотрят на экраны и задаются вопросом, что же сейчас будет, будет ли все по-прежнему, или будет иначе, лучше или хуже, все зависит от ожиданий, точно все будет иначе, но сегодня самое сильное чувство в моей груди — это огромное чувство благодарности жителям Литвы, которые выразили настолько глубокое доверие», — обратился к собравшимся Науседа.

Выступая после оглашения результатов, Гитанас Науседа отметил, что он отличается от Дали Грибаускайте. Он сказал, что попытается объединить партии и людей, чтобы в Литве стало меньше злобы, меньше конкуренции, которая не дает решений. Науседа также выразил надежду, что у него сложатся дружеские отношения с Ингридой Шимоните и вместе они много смогут сделать для будущего Литвы.

«Она — искренний, мудрый, целенаправленный и рациональный человек, который, ко всему прочему, я думаю, будет играть важную роль в политике Литвы в ближайшие десятилетия», — сказал Науседа.


Науседа призвал политические силы Литвы к объединению и пообещал сделать президентский дворец более открытым для всех социальных групп.

Избранный президент также отметил, что несколько изменил бы риторику в отношении России, однако после того, как Москва изменит свое отношение к Украине.

Первый тур президентских выборов прошел в Литве 12 мая. В них участвовали 9 кандидатов. Шимоните в первом туре набрала 31,31% голосов, а Науседа — 30,94%. Шимоните поддерживает та же партия, что выдвигала Далю Грибаускайте десять лет назад — «Союз отечества — Христианские демократы».

Гитанасу Науседе 55 лет. Официально он не связан ни с одной партией и является сторонником либеральной модели экономики. Он преподавал на экономическом факультете Вильнюсского университета, занимал посты в банковской сфере, в том числе был членом правления Банка Литвы. С 2000 года Гитанас Науседа работал в частном банковском бизнесе, являлся советником президента и главным экономистом SEB Bankas.

Новый президент Литвы с 2004 по 2009 год работал у Валдаса Адамкуса в качестве советника президента.

После первого тура Гитанас Науседа высказывался за выстраивание дружеских отношений с Беларусью и говорил о необходимости повысить уровень независимости беларусской экономики от России.

«Мы бы хотели очень дружественных отношений, основанных на экономическом развитии, основанных на логистике, основанных на транспортной инфраструктуре», – заявлял кандидат 13 мая, передавало издание Delfi. «Я считаю, что есть много вопросов, которые бы мы могли обсудить на разном уровне – министерств, министров, и возможно, не могу это исключать, возможно, и на высшем политическом уровне», – добавил он.

Что говорил о Беларуси


Главная проблема в отношениях Минска и Вильнюса хорошо известна — это БелАЭС. Из-за нее у Литвы даже получается блокировать некоторые переговоры Беларуси с Брюсселем. Вильнюс добивается прекращения строительства атомной станции и на законодательном уровне объявил ее угрозой своей национальной безопасности.

Перед первым туром выборов телеканалу «Белсат» удалось задать обоим будущим финалистам гонки вопросы об отношениях с Беларусью. Риторика Науседы выглядит мягче.

Он заявил, что тема БелАЭС не должна полностью затмить отношения между Вильнюсом и Минском, потому что Литве важно сохранить Беларусь независимой от России.

— Перестройка энергетической или производственной системы Беларуси, которая будет пользоваться электричеством с БелАЭС, повысит уровень независимости Беларуси от России. И это очень важно, чтобы мы могли реально говорить о независимости белорусской экономики и независимости ее энергетической системы.

— Мы бы хотели очень дружественных отношений, основанных на экономическом развитии, основанных на логистике, основанных на транспортной инфраструктуре. Я считаю, что есть много вопросов, которые мы могли бы обсудить на разном уровне — министерств, министров и, возможно, не могу это исключать, возможно, и на высшем политическом уровне.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает Главная избирательная комиссия Литвы, в президентских выборах победил независимый кандидат Гитанас Кауседа. Он набрал в два раза больше голосов, чем...
 
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