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Зависть, деньги и новый отчим. Почему актриса Мария Шукшина не общается со своей семьей

27.05.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда-то семья Шукшиных славилась своими талантами — актерскими, режиссерскими, писательскими. Сегодня же именитая фамилия все чаще появляется в заголовках таблоидов. А члены династии практически не общаются между собой — зато охотно общаются с прессой.

Кроме, пожалуй, Марии Шукшиной: она не только игнорирует вопросы о семейных распрях, но и активно продвигает идею о запрете телевизионных ток-шоу. О том, почему Мария предпочитает держаться подальше и от СМИ, и от своих родственников, выясняем в день ее рождения: сегодня актрисе и телеведущей исполняется 52.

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной, пожалуй, никогда не были близки со своей матерью. Но если младшая, Ольга, предпочитала выражать недовольство и обиду публично, шагая из одного ток-шоу в другое, Мария старалась держаться в стороне. Она не давала комментариев прессе и делала вид, что между ней и матерью конфликтов нет.

Однако когда в конце прошлого года Лидия Николаевна обзавелась новым супругом (ее избранником стал скандально известный продюсер Бари Алибасов. — Прим. редакции), Мария не смогла сдержать эмоций. Свое отношение к матери и очередному отчиму Шукшина выразила более чем красноречиво: она просто не пришла на их свадьбу. А в своих соцсетях вместо поздравления молодоженов разместила фото отца и заблокировала всех тех, кто упомянул о бракосочетании на ее странице.

Негодование актрисы и телеведущей понятно: мало кто готов поверить в искренность такого мужчины, как Бари Алибасов — особенно когда на горизонте маячит завидное наследство. Так что поклонники Шукшиной сразу смекнули, что к чему. Но в силу немногословности Марии шумиха вокруг ситуации быстро утихла.

А в марте этого года выяснилось, что актриса при свидетелях не готова лишь ссориться. Зато мириться — очень даже: в своем профиле она опубликовала трогательное фото с матерью и попросила у нее прощения.

Со старшей дочерью, Анной Трегубенко, у Марии конфликтов не было. Но лишь до тех пор, пока Анна не рассталась со своим супругом. Девушка осталась одна — без жилья, с ребенком на руках, и обратилась к матери за помощью. Но актриса поддерживать дочь отказалась.

Видимо, желание общаться с внуком перевесило недовольство, поэтому в какой-то момент Мария возобновила отношения с Анной. Однако та вновь «отличилась»: продала за бесценок квартиру своей бабушки — ту самую, в которой Лидия Николаевна когда-то жила вместе с мужем Василием Шукшиным.

«Я думала, что Аня и ее мама Маша Шукшина рука об руку идут, а оказалось, они между собой успели переругаться и тоже не общаются», — сообщила журналистам сестра Марии Ольга Шукшина.

Оказалось, в сложившейся ситуации Марию смутил не сам факт продажи: именно из-за этой квартиры начались семейные распри, и, вероятно, избавиться от имущества было не самой плохой идеей. Поводом для ссоры матери и дочери стал поход Анны на шоу «Пусть говорят», где девушка в подробностях рассказала о сути конфликта в семействе Шукшиных — и получила за это гонорар.

«Ане заплатили 2 миллиона, она просила 6… Пока существует эта порочная практика каналов, дети будут идти против родителей, родители против детей, сестра против сестры и так далее», — написала Мария в своем Instagram.

Этой весной актриса приняла решение покончить со скандалами в семье и примирилась не только с матерью, но и с дочерью.

С самого детства Ольга Шукшина не скрывала зависти к сестре и постоянно упрекала мать в том, что старшей достается больше любви и внимания. Подогревал зависть и успех Марии в кинематографе: Ольга и сама мечтала стать актрисой, однако ее карьера, в отличие от сестринской, не складывалась.

Спустя много лет Шукшина-младшая решила отомстить всем разом. С Лидии Николаевны женщина затребовала 15 миллионов за квартиру — наследство отца. А не желающей конфликтовать на публике сестре по иронии досталось с экранов телевизоров: Ольга появлялась везде, куда ее приглашали, и без стеснения оглашала подробности семейной жизни.

Когда ситуация с квартирой была исчерпана — ее, как мы помним, продала племянница Ольги Анна, Шукшина-младшая пошла на попятную.

«Мне очень хочется, чтобы все наладилось, чтобы мы нормально общались. Но ни мама, ни Маша не хотят мириться. Маша вообще заблокировала меня везде, я просто не могу с ней связаться», — заявила Ольга в одном из эфиров.

Несмотря на такие откровения, со своей младшей сестрой Мария общаться по-прежнему не желает.

 
 
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О том, почему Мария предпочитает держаться подальше и от СМИ, и от своих родственников, выясняем в день ее рождения: сегодня актрисе и телеведущей исполняется 52.
 
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