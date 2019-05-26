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Зеркала, естественный свет и позолота. Минские дизайнеры показали проект стильной «однушки» для женщины
Источник материала: Tut.by
Дизайнеры студии «
Прихожая
Прихожая выглядит очень светлой, хоть окружающие вещи и мебель этого не предполагают. А все из-за того, что здесь есть выход на лоджию, который дает много естественного света.
— Пол по всей квартире предусмотрен из кварц-винилового покрытия. С его помощью мы смогли отказаться от текстуры дерева и применить текстуру камня. Мебель выбрали серого цвета, — говорят дизайнеры студии «ДиКинг».
Стены в прихожей оштукатурены. Двери оливкового цвета придают изюминку всему интерьеру.
В прихожей есть как большой шкаф для верхней одежды, так и открытые вешалки с банкеткой. Предусмотрена небольшая навесная полка для мелочей, а также шкаф для сувениров из путешествий, который еще играет роль декоративного экрана для радиатора отопления.
Освещение в прихожей продуманно по зонам: около входной двери расположен главный свет (люстра), дополнительные — в коридоре около санузла и ванной.
Гостиная
Поскольку во всех комнатах прослеживается общая линия и идея по дизайну, то особых цветовых отличий в гостиной от прихожей нет. Только штукатурка стен по фактуре тут выбрана более спокойная, хоть цвет ее и остался тем же.
Напротив окна вдоль стены разместили большой шкаф с нишей для ТВ. Чтобы сильно не загромождать пространство, в гостиной поставили прямой диван и добавили кресло, которое в случае чего можно передвигать.
Для визуального увеличения комнаты, а также придания ей большей освещенности предусмотрены декоративные зеркальные панно.
Освещение также предусмотрено и зонально: центральное освещение (люстра), декоративная подсветка (встроенные светильники над диваном) и местное (бра между окон).
Кухня
Кухню дизайнеры сделали так, будто она совмещена с гостиной. А все из-за того, что тут есть небольшой гостевой диван. Этот уютный уголок приковывает к обеденной зоне особое внимание.
Кухня выполнена в глубоком фиолетовом цвете в сочетании с серым.
— Аристократичность придает золотая патина на дверцах. Так же особый шарм придают подвесные светильники над обеденным столом и бра над диваном из той же коллекции, — рассказывают в «ДиКинге».
А вот на стенах кухни штукатурка более грубая и с прожилками.
Санузлы
В санузлах плитка на стены выбрана под камень, на полу — в том же тоне под дерево.
В ванной предусмотрено несколько мест хранения: шкаф в нише, тумба под умывальником, со встроенной стиральной машиной, а также навесной шкаф.
Душевая кабина облицована мозаикой из той же коллекции, что и основная плитка.
Лоджия
Лоджия — это место отдыха и спокойствия, говорят в «ДиКинге». Поэтому стены здесь облицовали декоративным белым кирпичом, а на полу положили плитку под дерево.
На лоджии также есть банкетка со скрытым ящиком, небольшой комод и кофейный столик.
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Студия дизайна интерьера
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Зеркала, естественный свет и позолота. Минские дизайнеры показали проект стильной «однушки» для женщины
Смотрите, какой проект «однушки» разработали дизайнеры студии «ДиКинг».
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