ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зеркала, естественный свет и позолота. Минские дизайнеры показали проект стильной «однушки» для женщины

27.05.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дизайнеры студии «ДиКинг» разработали проект однокомнатной квартиры для женщины. Изначальную планировку специалисты не меняли. А поскольку заказчица видела свою квартиру в современной классике, то цветовую классическую светлую гамму сменили на темную, что придало квартире больше аристократичности и глубины. Смотрите, что получилось.


Прихожая

Прихожая выглядит очень светлой, хоть окружающие вещи и мебель этого не предполагают. А все из-за того, что здесь есть выход на лоджию, который дает много естественного света.


— Пол по всей квартире предусмотрен из кварц-винилового покрытия. С его помощью мы смогли отказаться от текстуры дерева и применить текстуру камня. Мебель выбрали серого цвета, — говорят дизайнеры студии «ДиКинг».

Стены в прихожей оштукатурены. Двери оливкового цвета придают изюминку всему интерьеру.


В прихожей есть как большой шкаф для верхней одежды, так и открытые вешалки с банкеткой. Предусмотрена небольшая навесная полка для мелочей, а также шкаф для сувениров из путешествий, который еще играет роль декоративного экрана для радиатора отопления.


Освещение в прихожей продуманно по зонам: около входной двери расположен главный свет (люстра), дополнительные — в коридоре около санузла и ванной.

Гостиная

Поскольку во всех комнатах прослеживается общая линия и идея по дизайну, то особых цветовых отличий в гостиной от прихожей нет. Только штукатурка стен по фактуре тут выбрана более спокойная, хоть цвет ее и остался тем же.


Напротив окна вдоль стены разместили большой шкаф с нишей для ТВ. Чтобы сильно не загромождать пространство, в гостиной поставили прямой диван и добавили кресло, которое в случае чего можно передвигать.


Для визуального увеличения комнаты, а также придания ей большей освещенности предусмотрены декоративные зеркальные панно.


Освещение также предусмотрено и зонально: центральное освещение (люстра), декоративная подсветка (встроенные светильники над диваном) и местное (бра между окон).

Кухня

Кухню дизайнеры сделали так, будто она совмещена с гостиной. А все из-за того, что тут есть небольшой гостевой диван. Этот уютный уголок приковывает к обеденной зоне особое внимание.


Кухня выполнена в глубоком фиолетовом цвете в сочетании с серым.

— Аристократичность придает золотая патина на дверцах. Так же особый шарм придают подвесные светильники над обеденным столом и бра над диваном из той же коллекции, — рассказывают в «ДиКинге».



А вот на стенах кухни штукатурка более грубая и с прожилками.


Санузлы

В санузлах плитка на стены выбрана под камень, на полу — в том же тоне под дерево.


В ванной предусмотрено несколько мест хранения: шкаф в нише, тумба под умывальником, со встроенной стиральной машиной, а также навесной шкаф.



Душевая кабина облицована мозаикой из той же коллекции, что и основная плитка.


Лоджия

Лоджия — это место отдыха и спокойствия, говорят в «ДиКинге». Поэтому стены здесь облицовали декоративным белым кирпичом, а на полу положили плитку под дерево.


На лоджии также есть банкетка со скрытым ящиком, небольшой комод и кофейный столик.


Партнер проекта:

Студия дизайна интерьера «ДиКинг». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрите, какой проект «однушки» разработали дизайнеры студии «ДиКинг».
 
Новости дня
Новости разные
 
Овечкин: Что говорить тем людям, которые не играли в хоккей? Они ждут повода, чтобы оскорбить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика