Зеркала, естественный свет и позолота. Минские дизайнеры показали проект стильной «однушки» для женщины

Источник материала: Tut.by

Дизайнеры студии « ДиКинг » разработали проект однокомнатной квартиры для женщины. Изначальную планировку специалисты не меняли. А поскольку заказчица видела свою квартиру в современной классике, то цветовую классическую светлую гамму сменили на темную, что придало квартире больше аристократичности и глубины. Смотрите, что получилось.





Прихожая

Прихожая выглядит очень светлой, хоть окружающие вещи и мебель этого не предполагают. А все из-за того, что здесь есть выход на лоджию, который дает много естественного света.





— Пол по всей квартире предусмотрен из кварц-винилового покрытия. С его помощью мы смогли отказаться от текстуры дерева и применить текстуру камня. Мебель выбрали серого цвета, — говорят дизайнеры студии «ДиКинг».

Стены в прихожей оштукатурены. Двери оливкового цвета придают изюминку всему интерьеру.





В прихожей есть как большой шкаф для верхней одежды, так и открытые вешалки с банкеткой. Предусмотрена небольшая навесная полка для мелочей, а также шкаф для сувениров из путешествий, который еще играет роль декоративного экрана для радиатора отопления.





Освещение в прихожей продуманно по зонам: около входной двери расположен главный свет (люстра), дополнительные — в коридоре около санузла и ванной.

Гостиная

Поскольку во всех комнатах прослеживается общая линия и идея по дизайну, то особых цветовых отличий в гостиной от прихожей нет. Только штукатурка стен по фактуре тут выбрана более спокойная, хоть цвет ее и остался тем же.





Напротив окна вдоль стены разместили большой шкаф с нишей для ТВ. Чтобы сильно не загромождать пространство, в гостиной поставили прямой диван и добавили кресло, которое в случае чего можно передвигать.





Для визуального увеличения комнаты, а также придания ей большей освещенности предусмотрены декоративные зеркальные панно.





Освещение также предусмотрено и зонально: центральное освещение (люстра), декоративная подсветка (встроенные светильники над диваном) и местное (бра между окон).

Кухня

Кухню дизайнеры сделали так, будто она совмещена с гостиной. А все из-за того, что тут есть небольшой гостевой диван. Этот уютный уголок приковывает к обеденной зоне особое внимание.





Кухня выполнена в глубоком фиолетовом цвете в сочетании с серым.

— Аристократичность придает золотая патина на дверцах. Так же особый шарм придают подвесные светильники над обеденным столом и бра над диваном из той же коллекции, — рассказывают в «ДиКинге».









А вот на стенах кухни штукатурка более грубая и с прожилками.





Санузлы

В санузлах плитка на стены выбрана под камень, на полу — в том же тоне под дерево.





В ванной предусмотрено несколько мест хранения: шкаф в нише, тумба под умывальником, со встроенной стиральной машиной, а также навесной шкаф.









Душевая кабина облицована мозаикой из той же коллекции, что и основная плитка.





Лоджия

Лоджия — это место отдыха и спокойствия, говорят в «ДиКинге». Поэтому стены здесь облицовали декоративным белым кирпичом, а на полу положили плитку под дерево.





На лоджии также есть банкетка со скрытым ящиком, небольшой комод и кофейный столик.





Партнер проекта:

Студия дизайна интерьера «ДиКинг» . Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.