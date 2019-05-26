"Оскар и Розовая Дама": в НАДТ им. Горького поставили спектакль о смерти, детях, вере, взрослении и раке

Источник материала: Интерфакс

Жизнь – это подарок. Поначалу мы ее переоцениваем, считая, что нам даны вечность и бессмертие. После мы ее недооцениваем, думая, что это никудышная штуковина, которая молниеносно пролетает у нас перед глазами. А когда уже чуть ли не готовы от нее отказаться, осознаем, что это не подарок, а всего лишь заем. И тогда изо всех сил стараемся быть достойными ее. Чем старше мы становимся, тем больше стараемся ценить жизнь.

Мы должны понимать, что все зависит только от нас самих…



Для режиссера Виталины Биндюк этот спектакль – дипломный. Девушка взяла сложную тему о жизни и смерти, детях и онкологии, поддержке и пользе "маленького обмана" ради нескольких минут счастья – и уже в первый день показа спектакля удостоилась оваций. "Оскар и Розовая Дама" – это пьеса Эрика-Эммануэля Шмитта, жанр которой в НАДТ им. Горького определили как "жизнь в письмах".

По сюжету больной раком 10-летний мальчик пишет письма Богу. Найти смысл последних дней в жизни в них, а также в "игре во взросление" его надоумила ухаживающая за ним медсестра. Исполняющая ее роль народная артистка Беларуси Белла Масумян очень проникновенна, а ее молодые партнеры – Дэвид Разумов и Дарья Полякова – стараются ей соответствовать.



Эта история продолжительностью чуть менее 2 часов вызывает переживания, формирует внутреннюю надежду, подталкивает к размышлению о вечности, а завершается комком в горле и слезами, против воли наполняющими глаза. Ее показывают на малой сцене НАДТ им. Горького, и ее камерность делает переживание героев особо близкими каждому из зрителей…

Это не спектакль – развлечение, а спектакль – размышление, спектакль-переживание, спектакль – благодарность за то, что мы имеем и не всегда ценим…



Жизнь – самый большой подарок, который получает человек. Это возможность дарить или получать, действовать или созерцать, наслаждаться каждым днем и каждым вздохом.

Испытания – то, что помогает расти, взрослеть и становиться тем, кем мы должны быть. Это не то, чего мы хотим, а то, что делает нас такими, какие мы есть. Настоящими.

Быть взрослым – не значит иметь много лет. Это значит уметь бороться, радоваться, принимать решения и нести ответственность за свою жизнь.



Премьера спектакля "Оскар и Розовая Дама"состоялась 19 мая 2019 года. Ближайшие спектакли – 6 и 19 июня.