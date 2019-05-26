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"Оскар и Розовая Дама": в НАДТ им. Горького поставили спектакль о смерти, детях, вере, взрослении и раке

27.05.2019 06:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Жизнь – это подарок. Поначалу мы ее переоцениваем, считая, что нам даны вечность и бессмертие. После мы ее недооцениваем, думая, что это никудышная штуковина, которая молниеносно пролетает у нас перед глазами. А когда уже чуть ли не готовы от нее отказаться, осознаем, что это не подарок, а всего лишь заем. И тогда изо всех сил стараемся быть достойными ее. Чем старше мы становимся, тем больше стараемся ценить жизнь.

Мы должны понимать, что все зависит только от нас самих…

"Оскар и Розовая Дама": в НАДТ им. Горького поставили спектакль о смерти, детях, вере, взрослении и раке
Для режиссера Виталины Биндюк этот спектакль – дипломный. Девушка взяла сложную тему о жизни и смерти, детях и онкологии, поддержке и пользе "маленького обмана" ради нескольких минут счастья – и уже в первый день показа спектакля удостоилась оваций. "Оскар и Розовая Дама" – это пьеса Эрика-Эммануэля Шмитта, жанр которой в НАДТ им. Горького определили как "жизнь в письмах".

По сюжету больной раком 10-летний мальчик пишет письма Богу. Найти смысл последних дней в жизни в них, а также в "игре во взросление" его надоумила ухаживающая за ним медсестра. Исполняющая ее роль народная артистка Беларуси Белла Масумян очень проникновенна, а ее молодые партнеры – Дэвид Разумов и Дарья Полякова – стараются ей соответствовать.

"Оскар и Розовая Дама": в НАДТ им. Горького поставили спектакль о смерти, детях, вере, взрослении и раке
Эта история продолжительностью чуть менее 2 часов вызывает переживания, формирует внутреннюю надежду, подталкивает к размышлению о вечности, а завершается комком в горле и слезами, против воли наполняющими глаза. Ее показывают на малой сцене НАДТ им. Горького, и ее камерность делает переживание героев особо близкими каждому из зрителей…

Это не спектакль – развлечение, а спектакль – размышление, спектакль-переживание, спектакль – благодарность за то, что мы имеем и не всегда ценим…

"Оскар и Розовая Дама": в НАДТ им. Горького поставили спектакль о смерти, детях, вере, взрослении и раке
Жизнь – самый большой подарок, который получает человек. Это возможность дарить или получать, действовать или созерцать, наслаждаться каждым днем и каждым вздохом.

Испытания – то, что помогает расти, взрослеть и становиться тем, кем мы должны быть. Это не то, чего мы хотим, а то, что делает нас такими, какие мы есть. Настоящими.

Быть взрослым – не значит иметь много лет. Это значит уметь бороться, радоваться, принимать решения и нести ответственность за свою жизнь.

"Оскар и Розовая Дама": в НАДТ им. Горького поставили спектакль о смерти, детях, вере, взрослении и раке
Премьера спектакля "Оскар и Розовая Дама"состоялась 19 мая 2019 года. Ближайшие спектакли – 6 и 19 июня.

 
 
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Жизнь – это подарок. Поначалу мы ее переоцениваем, считая, что нам даны вечность и бессмертие. После мы ее недооцениваем, думая, что это никудышная штуковина,...
 
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