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В Литве выбрали президента
27.05.2019 08:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.liga.net
В минувшее воскресенье в Литве прошел второй тур президентских выборов. Гитанас Науседа опередил Ингриду Шимоните с существенным отрывом.
По сравнению с первым туром президентских выборов, количество сторонников Науседы увеличилось более чем в два раза, передает
Гитанас Науседа выразил надежду, что ему и другим органам власти удастся преодолеть социальное отчуждение в стране. Избранный президент также упомянул, что смягчит риторику в отношении России, но подчеркнул, что серьезных изменений в отношениях между странами можно ожидать только в том случае, если Москва изменит свои отношения с Украиной. Также Науседа заявлял о стремлении укреплять отношения с Польшей. Именно туда он собирался совершить свой первый официальный визит.
Экономист Науседа участвовал в выборах как независимый кандидат. Ему 55 лет. Науседа окончил Вильнюсский университет, получил докторскую степень в области социальных наук, стажировался в Бундестаге в Бонне и во Всемирном банке в Вашингтоне.
Гитанас Науседа работал в Институте экономики и приватизации, госуправлении по ценам и конкуренции, возглавлял департамент денежно-кредитной политики, был членом правления Банка Литвы. Новый президент Литвы с 2004 по 2009 год был советником президента Валдаса Адамкуса, а также занимался преподаванием – в Вильнюсском университете и бизнес-школе.
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В минувшее воскресенье в Литве прошел второй тур президентских выборов. Гитанас Науседа опередил Ингриду Шимоните с существенным отрывом.
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