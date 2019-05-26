Минчанин залез в окно к знакомой и украл ее мобильный телефон

Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина рассказал: он намеревался зайти в гости к своей 35-летней знакомой, но та его не впустила. Заметив, что окно в квартире женщины открыто, он решил залезть через него.

Хозяйка дома спала. Попав в жилище, мужчина не стал ее будить, вместо этого он похитил мобильный телефон. Вышел наружу так же, как и вошел, - через окно.

В ломбарде подозреваемый обменял телефон на 40 рублей. Деньги он потратил на алкоголь.