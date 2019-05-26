ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин залез в окно к знакомой и украл ее мобильный телефон

27.05.2019 08:54 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин залез в окно к знакомой и украл ее мобильный телефон
ГУВД Мингорисполкома

Мужчина рассказал: он намеревался зайти в гости к своей 35-летней знакомой, но та его не впустила. Заметив, что окно в квартире женщины открыто, он решил залезть через него.

Хозяйка дома спала. Попав в жилище, мужчина не стал ее будить, вместо этого он похитил мобильный телефон. Вышел наружу так же, как и вошел, - через окно. 

В ломбарде подозреваемый обменял телефон на 40 рублей. Деньги он потратил на алкоголь.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Минчанин залез в окно к знакомой и украл ее мобильный телефон
Троих грабителей задержали в Витебске
Подробнее

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я не должна любить детей». Педагог о том, почему учителя не выдерживают и уходят из профессии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика