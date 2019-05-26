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Первым иностранным лидером, которого принял новый император Японии, стал Трамп

27.05.2019 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дональд Трамп в понедельник, 27 мая, встретился с новым императором Японии Нарухито.


Фото: New York Pos

Как сообщает New York Post, перед императорским дворцом в Токио для четы Трампов расстелили красные ковровые дорожки и их встретил почетный караул. 

Группа школьников приветствовала лидера США американскими и японскими флагами под музыку в исполнении духового оркестра.
 
Император Японии и императрица Масако лично приветствовали Дональда и Меланию Трам перед тем, как вместе удалиться во дворец.

Вечером 27 мая ожидается банкет от имени императора в честь американской делегации.

Отметим, Нарухито − первый японский монарх, который получил образование за рубежом. Он учился в британском Оксфорде, а его супруга Масако в Гарварде.

 
 
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Дональд Трамп в понедельник, 27 мая, встретился с новым императором Японии Нарухито.
 
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