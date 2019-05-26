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Боец UFC украл у избитой жены пятимесячного ребенка и оставил его на обочине

27.05.2019 09:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Боец смешанного стиля (ММА) Алекс Оливейра разыскивается полицией Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Globo.

Спортсмен в субботу, 25 мая, попытался увидеться со своим пятимесячным ребенком, однако получил отказ от бывшей супруги, которая воспитывает младенца. Из-за этого Оливейра пришел в бешенство, избил женщину и выломал входную дверь. После этого он забрал ребенка и увез на спортивном мотоцикле.

Оливейра двигался в неизвестном направлении. Проехав несколько километров, боец оставил ребенка на обочине и скрылся. Сейчас о его местоположении ничего не известно.

Бразилец Оливейра является бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В последнем поединке под эгидой промоушена бразилец проиграл Майку Перри. Всего же на его счету 18 побед и семь поражений, один бой окончился вничью, еще два были оставлены без результата.
 
 
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Боец смешанного стиля (ММА) Алекс Оливейра разыскивается полицией Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Globo.
 
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