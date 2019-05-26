Боец UFC украл у избитой жены пятимесячного ребенка и оставил его на обочине

Спортсмен в субботу, 25 мая, попытался увидеться со своим пятимесячным ребенком, однако получил отказ от бывшей супруги, которая воспитывает младенца. Из-за этого Оливейра пришел в бешенство, избил женщину и выломал входную дверь. После этого он забрал ребенка и увез на спортивном мотоцикле.





Оливейра двигался в неизвестном направлении. Проехав несколько километров, боец оставил ребенка на обочине и скрылся. Сейчас о его местоположении ничего не известно.





Бразилец Оливейра является бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В последнем поединке под эгидой промоушена бразилец проиграл Майку Перри. Всего же на его счету 18 побед и семь поражений, один бой окончился вничью, еще два были оставлены без результата.