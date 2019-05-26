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«Будем очень жестко контролировать». Власти проверят организации, где платят меньше 400 рублей

27.05.2019 10:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Будем очень жестко контролировать». Власти проверят организации, где платят меньше 400 рублей

фото: belrynok.by

Первый вице-премьер Александр Турчин сообщил, что власти намерены всерьез взяться за предприятия, на которых работникам платят низкую зарплату.

Об этом Турчин рассказал в интервью Первому телеканалу. По словам вице-премьера, ответственность за низкие зарплаты будет лежать на руководителях предприятий.

На первом этапе будут проверены организации, где работники получают менее 400 рублей. «Мы поставили себе задачу, чтобы к 1 июля этих предприятий не было», - заявил Турчин. Власти намерены проанализировать два момента – эффективность работы таких предприятий и управленческие решения их собственников. «Если вы видите, что предприятие не может эффективно работать – принимайте управленческое решение: присоединяйтесь, продавайте, ликвидируйте, трудоустроив людей…», - посоветовал Турчин. «Платить такую зарплату – это непозволительно», - резюмировал вице-премьер.

На втором этапе, начиная со второго квартала и до конца года, правительство планирует уделить особое внимание предприятиям, где зарплата ниже 500 рублей.

 
 
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Первый вице-премьер Александр Турчин сообщил, что власти намерены всерьез взяться за предприятия, на которых работникам платят низкую зарплату.
 
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