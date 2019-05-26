ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Высоком появился рынок-навес, но продавцы предпочитают торговать по-старинке

27.05.2019 09:00 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Уж сколько было разговоров в Высоком о новом мини-рынке (именно так – ввиду маленькой площадки в несколько «квадратов»), особенно во время подготовки к областному празднику хлеборобов в минувшем году. Слишком  резал глаза в центре города, у порогов магазинов, нехитрый товар хозяек «лишнего» на усадьбе. У городской власти была возможность перенаправлять стихийный рынок на узаконенное место торговли недалеко от Дома культуры, – но в таком закоулке, что «прятаться» там от покупателей со своим скромным ассортиментом никто не хотел.

Активный поиск нового пристанища для немногих продавцов свежей зелени и овощей или пары ведер фруктов и ягод сопровождался видимым стремлением удовлетворить их пожелания. Правда, к «Дожинкам» этот новый объект рыночной торговли так и не появился – слишком затянулся поиск консенсуса, да и много других хлопот у райпо было в то время…

В Высоком появился рынок-навес, но продавцы предпочитают торговать по-старинке

Но сегодня новый рыночек в Высоком уже есть, вернее – добротный навес, под которым удобные стол и лавка. Считай, в центре города. Такой подарок Высокому сделал «Беловежский» параллельно с открытием фирменного магазина «Бел-Морис»: с тыльной стороны этого магазина благоустроена территория и оборудован мини-рынок. Однако вот проблема (да простят нас «беловежцы») – не торопятся пенсионерки с редиской и рассадой к стационарному прилавку, а размещаются по-прежнему на тротуаре, в максимальной близости к потенциальному покупателю – прохожим.

Торговать под надежным навесом нет желающих. Причину называют прежнюю: та улица, мол, малолюдная – ничего не продашь, а это как-никак труд, да за углом искать продавцов никто и не будет, а надо было все-таки прислушаться к мнению народа и «встроить» рыночек в один ряд с магазинами. Или – у остановки городского автобуса, где еще есть свободный лоскут  земли после сноса строения: здесь рядом и автостоянка, торговые павильоны, достаточно многолюдно, особенно в праздничные дни, – ведь недалеко и церковь. А рыночная площадка почти примыкала бы к тротуару.

В Высоком появился рынок-навес, но продавцы предпочитают торговать по-старинке

Силой «загнать» людей на оборудованное, но неудобное для них торговое место невозможно. Как выход – предлагаемый горожанами вариант: перевезти готовое оборудование мини-рынка на уже названную рядом с остановкой площадку, предварительно подготовленную, возможно, не без участия райпо или других служб. Этот рыночный пятачок, став популярным, наверняка был бы расширен – здесь могли бы предложить свой товар и ремесленники, и предприниматели. Таким образом город мог бы украсить колоритно обустроенный рынок. Ведь его в Высоком нет…

Галина НОВИК.

Фото Наталии КОВПАНЬКО.

В Высоком появился рынок-навес, но продавцы предпочитают торговать по-старинке

Author: Редактор сайта

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уж сколько было разговоров в Высоком о новом мини-рынке (именно так – ввиду маленькой площадки Сообщение В Высоком появился рынок-навес, но продавцы предпочитают...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске пройдет встреча с бизнес-сообществом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика