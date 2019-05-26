В Высоком появился рынок-навес, но продавцы предпочитают торговать по-старинке

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Уж сколько было разговоров в Высоком о новом мини-рынке (именно так – ввиду маленькой площадки в несколько «квадратов»), особенно во время подготовки к областному празднику хлеборобов в минувшем году. Слишком резал глаза в центре города, у порогов магазинов, нехитрый товар хозяек «лишнего» на усадьбе. У городской власти была возможность перенаправлять стихийный рынок на узаконенное место торговли недалеко от Дома культуры, – но в таком закоулке, что «прятаться» там от покупателей со своим скромным ассортиментом никто не хотел.

Активный поиск нового пристанища для немногих продавцов свежей зелени и овощей или пары ведер фруктов и ягод сопровождался видимым стремлением удовлетворить их пожелания. Правда, к «Дожинкам» этот новый объект рыночной торговли так и не появился – слишком затянулся поиск консенсуса, да и много других хлопот у райпо было в то время…





Но сегодня новый рыночек в Высоком уже есть, вернее – добротный навес, под которым удобные стол и лавка. Считай, в центре города. Такой подарок Высокому сделал «Беловежский» параллельно с открытием фирменного магазина «Бел-Морис»: с тыльной стороны этого магазина благоустроена территория и оборудован мини-рынок. Однако вот проблема (да простят нас «беловежцы») – не торопятся пенсионерки с редиской и рассадой к стационарному прилавку, а размещаются по-прежнему на тротуаре, в максимальной близости к потенциальному покупателю – прохожим.

Торговать под надежным навесом нет желающих. Причину называют прежнюю: та улица, мол, малолюдная – ничего не продашь, а это как-никак труд, да за углом искать продавцов никто и не будет, а надо было все-таки прислушаться к мнению народа и «встроить» рыночек в один ряд с магазинами. Или – у остановки городского автобуса, где еще есть свободный лоскут земли после сноса строения: здесь рядом и автостоянка, торговые павильоны, достаточно многолюдно, особенно в праздничные дни, – ведь недалеко и церковь. А рыночная площадка почти примыкала бы к тротуару.





Силой «загнать» людей на оборудованное, но неудобное для них торговое место невозможно. Как выход – предлагаемый горожанами вариант: перевезти готовое оборудование мини-рынка на уже названную рядом с остановкой площадку, предварительно подготовленную, возможно, не без участия райпо или других служб. Этот рыночный пятачок, став популярным, наверняка был бы расширен – здесь могли бы предложить свой товар и ремесленники, и предприниматели. Таким образом город мог бы украсить колоритно обустроенный рынок. Ведь его в Высоком нет…

Галина НОВИК.

Фото Наталии КОВПАНЬКО.