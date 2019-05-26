Сюрпризы ждут Овнов, а Львам повезет в мелочах. Гороскоп с 27 мая по 2 июня

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В период с 27 мая по 2 июня Солнце будет расположено в знаке Близнецы. Это время благоприятное для обретения нужных и полезных связей, нахождения практической выгоды, обмена и получения информации, начала обучения, покупки автомобиля или поездки на отдых. Близнецы не переносят скуки, привязанности и изоляции, их личный девиз «Разнообразие – соль жизни!» о котором они ни на минуту не забывают. В ближайшее время запланируйте побольше активности, разнообразных дел и вечеринок!

Для каждого знака зодиака – персональные рекомендации астрологов.

ОВЕН

На этой неделе вопрос имиджа будет очень важным. Можно умело привлечь внимание к своим достоинствам и заинтересовать людей, которые окажутся вам полезны. Старайтесь никого не шокировать ни внешним видом, ни провокационными высказываниями и поступками: время демонстрировать свою оригинальность наступит чуть позже.

Полезно проявлять инициативу на работе, предлагать помощь тем, кто в ней нуждается. Возможно, решение чужих проблем отнимет много времени, но оно не будет потрачено зря – у вас появятся новые союзники и партнеры.

В личных отношениях многое может измениться к лучшему. Не стесняйтесь открыто говорить о своих чувствах, делиться переживаниями с близкими людьми. Здесь возможны приятные неожиданности, сюрпризы, которым вы будете очень рады.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь максимально эффективно использовать первую половину недели. Появятся новые интересные предложения, вы можете найти новых союзников. А вот общение со старыми партнерами может даваться труднее. Часто договориться о совместных действиях мешают личные симпатии и антипатии, вам могут напоминать о каких-то старых недоработках и даже обидах, о которых вы не догадывались. Кроме того, могут измениться ваши приоритеты. Для некоторых Тельцов эта неделя будет связана с неожиданными, но очень приятными переменами в области карьеры.

Во второй половине недели возможны задержки в делах, проблемы, из-за которых не удастся довести начатое до конца. Более важными станут семейные заботы, захочется сосредоточиться на решении личных вопросов. Не всегда окружающие относятся к этому с пониманием, но вам удается найти баланс между работой и личной жизнью.

В последние дни недели возможны какие-то удачные совпадения, но и мелких разочарований вряд ли удастся избежать.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало недели удачно, и этим нужно пользоваться. Можно сделать то, что раньше не получалось, решить проблемы, давно не дававшие покоя. Некоторые Близнецы к тому же найдут получат ответы на вопросы, которые задавали себе не один месяц. Это изменит планы на будущее, а может и вдохновить на какие-то необычные поступки.

Середина недели принесет некоторые трудности. Но ситуация часто лучше, чем вам кажется, и основания для тревоги не так уж серьезны. Это подходящее время для того, чтобы учиться на чужих ошибках, делать выводы из них, а также искать необходимую информацию.

Во второй половине недели нужно обратить внимание на то, как складываются личные отношения. Здесь возможны напряженные моменты, и лучше сразу разобраться в ситуации, чем ждать, что проблемы как-то решатся сами собой.

РАК

На этой неделе вас ждет много интересного, но нужно иметь в виду, что легко вряд ли будет. Потребуются решительность и интуиция. Важно не упустить подходящий момент, сосредоточиться на самом важном деле, не побояться пойти на риск. Хорошо, если рядом будут друзья и единомышленники.

Довольно напряженной будет финансовая ситуация, потребуется сократить расходы, отложить какие-то покупки или развлечения. Но не стоит слишком увлекаться экономией – достаточно разумно обращаться с деньгами, не тратить их на первое, что приходит в голову.

Появятся новые идеи, которые сразу понравятся вам, а чуть позже – окружающим. Имейте в виду: в реализации задуманного именно вы должны играть главную роль.

Возможны перемены в личных отношениях. Легко зарождаются симпатии, даже любовь с первого взгляда не исключена. Тут вы можете положиться на собственную интуицию: она не обманывает.

ЛЕВ

Неплохая неделя. Она, правда, не обещает каких-то головокружительных успехов и больших побед, но чаще радует, чем огорчает. Вам везет в мелочах, и вы умело этим пользуетесь, а собственные усилия направляете на достижение самых важных целей.

Почаще напоминайте себе, что любые преграды, которые возникают сейчас, вы можете преодолеть. Иногда в этом помогает опыт, полученный раньше, но чаще вы делаете верный выбор интуитивно. Будут желающие поддержать вас, но не от всех стоит принимать помощь: некоторые люди оказывают услуги не просто так.

Вероятны какие-то неожиданные перемены в деловой сфере. Часто они не касаются вас лично, но все же заставляют задуматься о том, что стоит делать дальше. Стройте планы без спешки – не стоит под влиянием момента делать какие-то важные шаги.

ДЕВА

Легкая удачная неделя, которая принесет Девам много новых идей и интересных дел, позволит реализовать какие-то давние проекты, найти применение своим талантам. Важно не останавливаться на малом.

Вам предстоит заниматься не только своими, но и чужими делами, решать проблемы, которые не имеют к вам никакого отношения. Порой это довольно утомительно, но чаще вам по-настоящему интересно. Вы многое узнаете о людях, можете узнать нечто совершенно неожиданное для тех, с кем давно знакомы.

Самые приятные события ждут вас во второй половине недели. Это время ярких эмоций и запоминающихся встреч. К тому же будет возможность заняться тем, что вам по-настоящему нравится.

ВЕСЫ

Все непросто – это станет ясно уже в начале недели. Но вы не опустите руки, будете действовать, даже если не получится сосредоточиться на том, что было запланировано. Ваша задача состоит в том, чтобы воздержаться от необдуманных поступков, не наделать ошибок. Не торопитесь подписывать документы, старайтесь не связывать себя обязательствами; свобода действий очень важна.

Середина недели даст возможность добиться успеха во многих начинаниях, реализовать смелые замыслы. Будет возможность преодолеть семейные разногласия, наладить отношения с близкими. Вероятны денежные поступления, не исключены и подарки.

В конце недели появятся новые возможности, но и трудности не исключены. В это время многим Весам придется взяться за дело, о котором они имеют лишь самое приблизительное представление; тут можно рассчитывать на удачу и на поддержку проверенных союзников.

СКОРПИОН

Сделать на этой неделе предстоит многое, но придется переключаться с одной задачи на другую. Обычно вы справляетесь с этим легко, а сейчас можете раздражаться и нервничать, чувствовать себя неуверенно. Старайтесь чаще напоминать себе, что уже успели преодолеть немало преград, многому научиться, одержать какие-то победы.

Спокойствие и самообладание очень важны и в работе, и в личных отношениях. Пока вы идете на поводу у эмоций и мимолетных желаний, кто-то может ловко манипулировать вами, заставлять делать то, чего вы предпочли бы избежать. К тому же есть риск связать себя какими-то нежелательными обязательствами. Ясный ум и хладнокровие помогут избежать этих проблем.

СТРЕЛЕЦ

Не нужно торопиться с решениями и поступками, да и любые важные разговоры полезно будет отложить. Начало недели – период напряженный и рискованный, когда вам трудно оказывается разобраться в ситуации, поэтому и вероятность ошибок велика. Можете поддаваться унынию, начинаете все видеть в мрачном свете, бросаете начатые дела, отчаявшись достичь в них успеха. Постарайтесь сохранить позитивный настрой. Если вам это удастся, все вскоре изменится к лучшему.

Вторая половина недели в целом удачнее первой. Вам будет проще поладить с другими людьми, причем как с новыми знакомыми, так и с теми, кто давно вам дорог. Появится новая информация, благодаря которой вы примете верные решения. Отношения с самыми близкими станут гораздо комфортнее и гармоничнее.

КОЗЕРОГ

Неделя складывается удачно, вы часто чувствуете поддержку звезд. Можно воплотить задуманное в жизнь, реализовать давние планы, доделать то, чего вы не успели раньше и исправить ошибки. В начале недели вы делаете много полезного для окружающих, стараетесь никому не отказывать в помощи и советах. Могут появиться новые друзья, не исключены и романтические отношения, причем развиваться они будут стремительно.

Середина недели будет чуть более сложной и хлопотной, чем ее начало. Нужно вернуться к решению каких-то старых проблем. Но вы со всем отлично справляетесь. Будет шанс урегулировать давние конфликты, наладить отношения с людьми, с которыми вы были в ссоре.

Последние дни недели порадуют денежными поступлениями и выгодными сделками. У вас будет шанс достичь успеха во многих делах.

ВОДОЛЕЙ

Старайтесь спокойно относиться к возникающим трудностям. На вашем пути могут появиться преграды, но их можно преодолеть. Главное – не терять веру в свои силы. Даже в самые сложные моменты вы не растеряетесь, не захотите бросить все и сдаться. Некоторых Водолеев выручает также ответственность, желание сдержать обещания, которые были даны раньше.

Если вам предстоят важные встречи, уделите особое внимание своему внешнему виду. Обычно вам легко произвести хорошее впечатление, а сейчас придется потрудиться. Подумайте, что и как стоит рассказать о себе, чтобы новые знакомые сразу поняли, что с вами стоит иметь дело.

Вряд ли удастся совершенно избежать домашних разногласий. Часто их причина в том, что каждый заботится о благе другого больше, чем о собственном.

РЫБЫ

Не торопитесь. Эта неделя – не из тех, когда все получается само собой, звезды покровительствуют в любых начинаниях, а успехов удается достичь быстро и без малейших усилий. Во-первых, события сейчас развиваются медленнее, чем вам хотелось бы. С этим ничего нельзя поделать – только набраться терпения и ждать. При этом важно не расслабляться и контролировать ситуацию. Во-вторых, слишком часто возникают мелкие разногласия, которые заставляют вас нервничать. Кажется, что очень глупо спорить из-за пустяков, но вы почему-то все равно спорите, а потом ругаете себя за это. Будьте чуть снисходительнее к себе и другим, это позволит избежать лишних волнений.

Неделя хорошо подходит для того, чтобы заниматься какими-то сложными и запутанными делами, выяснять правду (особенно если ее кто-то пытается от вас скрыть), а также изучать сложные дисциплины. Вы терпеливы, внимательны и аккуратны, быстро запоминаете все, что нужно, и делаете правильные выводы.

Гороскоп от horo.mail.ru .