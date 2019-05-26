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«Лучше, чем оригинал!» Какие запчасти можно дублировать дешевыми аналогами

27.05.2019 10:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Лучше, чем оригинал!» Какие запчасти можно дублировать дешевыми аналогами
Фото из открытых источников

Обслуживание машины обходится недешево, и автолюбители стараются экономить. Но можно ли использовать неоригинальные запчасти, чтобы при этом не навредить своему автомобилю?

Запасные части делятся на две большие группы. Первые — оригинальные детали, рекомендованные автопроизводителями и продающиеся под собственной маркировкой бренда. Но есть большое количество более дешевых аналогов, изготавливаемых сторонними фирмами. Порой они значительно дешевле оригинальных, а выглядят в точности так же. Стоит ли переплачивать? Рассказывает технический эксперт Euro Repar Car Service Россия Владимир Арефьев.

«Лучше, чем оригинал!» Какие запчасти можно дублировать дешевыми аналогами На какой ресурс рассчитаны современные двигатели?

На каких деталях нельзя экономить при обслуживании б/у автомобиля?

Чем моложе автомобиль, тем требовательнее он к качеству запасных частей, комплектующих, смазочных материалов и топлива. Экономия на запасных частях может привести к преждевременному выходу из строя более дорогих узлов и агрегатов. Плохая работа неоригинальной детали ведет к повреждениям технических узлов, связанных с ней.

Если мы говорим о регламентном техническом обслуживании, то это в первую очередь относится к cвечам зажигания, масляным фильтрам, тормозным колодкам, дискам, приводным ремням.

Например, экономия на качестве масляного фильтра может сказаться на состоянии двигателя в целом. Будет наблюдаться повышенный износ трущихся деталей. Поэтому лучше использовать фильтры качественные, проверенные. Но есть среди запчастей и вполне заменяемые варианты.

Какие детали нужно ставить только оригинальные, а на каких можно сэкономить?

Если мы говорим о ремонте двигателя (например, цепь, система ее натяжения), то лучше поставить оригинал. Также придется использовать оригинальные детали, у которых не существует аналогов. Это касается дорогих и редких машин.

А вот в подвеске, в выпуске, в системе охлаждения, в интерьере можно использовать качественные аналоги. Необязательны оригинальные лампы, салонный фильтр и т. д.

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Насколько оригинал отличается от аналога?

Качественные аналоги запасных частей производятся другими поставщиками и почти не отличаются от оригинальных. Один из самых наглядных примеров — это масляный фильтр с так называемой Z-образной укладкой фильтрующего элемента, позволяющий увеличить площадь фильтрации. Отличить такой фильтр от оригинала невозможно, так как в нем полностью повторена форма. Да и внешний вид полностью соответсвует оригинальному. Порой запчасти от разных поставщиков даже производятся по схожим технологиям, но отличаются по набору технологических операций.

Отличить качественный аналог от некачественного можно просто. Из-за сокращения расходов на брендовые и маркетинговые требования цена аналогов будет ниже стоимости оригинала процентов на 15-20. Если цена аналога ниже цены оригинальной запасной части на 50% и больше, то лучше пройти мимо таких деталей, так как, скорее всего, это будет продукция, изготовленная с серьезными нарушениями технологии и из неприемлемых материалов.

Могут ли поставщики продавать оригинальные запчасти под видом аналогов?

Запасные части могут производиться теми же предприятиями, что и аналоги, и упаковываться в коробки под другими брендами. Однако это не значит, что они одинаковы по качеству.

Автопроизводители выдают поставщикам строгие технические задания для изготовления запчастей. Вкладываются огромные средства в разработку, испытания, сертификацию, в новые материалы, обеспечивающие расчетный ресурс. Такая продукция по факту не может стоить дешево, так как это будет торговля себе в убыток. Заводы только изготавливают детали по представленной заказчиком документации.

«Лучше, чем оригинал!» Какие запчасти можно дублировать дешевыми аналогами Почему нельзя в старый мотор заливать современное масло?

Естественно, менее известные бренды часто не располагают тем же комплексом ноу-хау, что и крупные. При изготовлении более дешевых комплектующих на тех же заводах они пользуются другими требованиями к конструкции запчастей. Иногда в них нет правильных материалов и исключены некоторые производственные процессы. Зачастую это ведет к снижению качества и надежности деталей.

Когда можно начинать использовать любые неоригинальные детали?

Этот вопрос волнует многих автолюбителей, так как всегда человек стремится сэкономить, и сегодня это особенно актуально. Если владелец желает сохранить гарантию, то обслуживать автомобиль надо у официального дилера с применением оригинальных запасных частей, а после истечения гарантийного периода можно переходить на использование качественных аналогов.

Сегодня существуют неофициальные запчасти, которые могут использоваться официальными дилерами для автомобилей старше трех лет с гарантийной поддержкой и с качественным обслуживанием.

 
 
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