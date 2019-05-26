«Лучше, чем оригинал!» Какие запчасти можно дублировать дешевыми аналогами

Источник материала: Аргументы и факты

Обслуживание машины обходится недешево, и автолюбители стараются экономить. Но можно ли использовать неоригинальные запчасти, чтобы при этом не навредить своему автомобилю?

Запасные части делятся на две большие группы. Первые — оригинальные детали, рекомендованные автопроизводителями и продающиеся под собственной маркировкой бренда. Но есть большое количество более дешевых аналогов, изготавливаемых сторонними фирмами. Порой они значительно дешевле оригинальных, а выглядят в точности так же. Стоит ли переплачивать? Рассказывает технический эксперт Euro Repar Car Service Россия Владимир Арефьев.

На каких деталях нельзя экономить при обслуживании б/у автомобиля?

Чем моложе автомобиль, тем требовательнее он к качеству запасных частей, комплектующих, смазочных материалов и топлива. Экономия на запасных частях может привести к преждевременному выходу из строя более дорогих узлов и агрегатов. Плохая работа неоригинальной детали ведет к повреждениям технических узлов, связанных с ней.

Если мы говорим о регламентном техническом обслуживании, то это в первую очередь относится к cвечам зажигания, масляным фильтрам, тормозным колодкам, дискам, приводным ремням.

Например, экономия на качестве масляного фильтра может сказаться на состоянии двигателя в целом. Будет наблюдаться повышенный износ трущихся деталей. Поэтому лучше использовать фильтры качественные, проверенные. Но есть среди запчастей и вполне заменяемые варианты.

Какие детали нужно ставить только оригинальные, а на каких можно сэкономить?

Если мы говорим о ремонте двигателя (например, цепь, система ее натяжения), то лучше поставить оригинал. Также придется использовать оригинальные детали, у которых не существует аналогов. Это касается дорогих и редких машин.

А вот в подвеске, в выпуске, в системе охлаждения, в интерьере можно использовать качественные аналоги. Необязательны оригинальные лампы, салонный фильтр и т. д.

Насколько оригинал отличается от аналога?

Качественные аналоги запасных частей производятся другими поставщиками и почти не отличаются от оригинальных. Один из самых наглядных примеров — это масляный фильтр с так называемой Z-образной укладкой фильтрующего элемента, позволяющий увеличить площадь фильтрации. Отличить такой фильтр от оригинала невозможно, так как в нем полностью повторена форма. Да и внешний вид полностью соответсвует оригинальному. Порой запчасти от разных поставщиков даже производятся по схожим технологиям, но отличаются по набору технологических операций.

Отличить качественный аналог от некачественного можно просто. Из-за сокращения расходов на брендовые и маркетинговые требования цена аналогов будет ниже стоимости оригинала процентов на 15-20. Если цена аналога ниже цены оригинальной запасной части на 50% и больше, то лучше пройти мимо таких деталей, так как, скорее всего, это будет продукция, изготовленная с серьезными нарушениями технологии и из неприемлемых материалов.

Могут ли поставщики продавать оригинальные запчасти под видом аналогов?

Запасные части могут производиться теми же предприятиями, что и аналоги, и упаковываться в коробки под другими брендами. Однако это не значит, что они одинаковы по качеству.

Автопроизводители выдают поставщикам строгие технические задания для изготовления запчастей. Вкладываются огромные средства в разработку, испытания, сертификацию, в новые материалы, обеспечивающие расчетный ресурс. Такая продукция по факту не может стоить дешево, так как это будет торговля себе в убыток. Заводы только изготавливают детали по представленной заказчиком документации.

Естественно, менее известные бренды часто не располагают тем же комплексом ноу-хау, что и крупные. При изготовлении более дешевых комплектующих на тех же заводах они пользуются другими требованиями к конструкции запчастей. Иногда в них нет правильных материалов и исключены некоторые производственные процессы. Зачастую это ведет к снижению качества и надежности деталей.

Когда можно начинать использовать любые неоригинальные детали?

Этот вопрос волнует многих автолюбителей, так как всегда человек стремится сэкономить, и сегодня это особенно актуально. Если владелец желает сохранить гарантию, то обслуживать автомобиль надо у официального дилера с применением оригинальных запасных частей, а после истечения гарантийного периода можно переходить на использование качественных аналогов.

Сегодня существуют неофициальные запчасти, которые могут использоваться официальными дилерами для автомобилей старше трех лет с гарантийной поддержкой и с качественным обслуживанием.