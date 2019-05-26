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Гендиректором минского «Динамо» будет главный тренер мини-футбольной «Столицы» и сборной Беларуси
Источник материала: Tut.by
Главный тренер мини-футбольной «Столицу» и сборной Беларуси по мини-футболу 39-летний Андрей Толмач станет новым генеральным директором футбольного минского «Динамо».
К новой работе он приступит после завершения чемпионата Беларуси по мини-футболу. Новость о назначении он прокомментировал на официальном
— Скажу так: я утвержден генеральным директором ФК «Динамо-Минск», — сказал Андрей Толмач.
Как отмечает
В 2004-м начал карьеру тренера в качестве помощника Юрия Поклада в мини-футбольном «БГУФК-Моноракурс». Затем трудился в оршанском «Витэне». В биографии тренера есть не только футбол: почти 10 лет Андрей Толмач работал в органах прокуратуры.
Как уже
1 июня клуб покинут спортивный директор команды Виталий Булыга и генеральный директор Сергей Перников.
Булыга пришел в «Динамо» в апреле 2018-го года, Перников работал в команде с февраля 2017-го.
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Главный тренер мини-футбольной «Столицу» и сборной Беларуси по мини-футболу 39-летний Андрей Толмач станет новым генеральным директором футбольного минского...
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