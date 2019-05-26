Гендиректором минского «Динамо» будет главный тренер мини-футбольной «Столицы» и сборной Беларуси

Источник материала: Tut.by

Главный тренер мини-футбольной «Столицу» и сборной Беларуси по мини-футболу 39-летний Андрей Толмач станет новым генеральным директором футбольного минского «Динамо».



Андрей Толмач. Фото с сайта futsalua.org

К новой работе он приступит после завершения чемпионата Беларуси по мини-футболу. Новость о назначении он прокомментировал на официальном сайте МФК «Столица».

— Скажу так: я утвержден генеральным директором ФК «Динамо-Минск», — сказал Андрей Толмач.

Как отмечает «Прессбол» , Андрей Толмач окончил БГУФК и Белорусский институт правоведения. В большом футболе выступал за минскую «Атаку». За два атаковских сезона Толмач провел 22 матча и забил 2 мяча.

В 2004-м начал карьеру тренера в качестве помощника Юрия Поклада в мини-футбольном «БГУФК-Моноракурс». Затем трудился в оршанском «Витэне». В биографии тренера есть не только футбол: почти 10 лет Андрей Толмач работал в органах прокуратуры.

Как уже сообщалось , в минском «Динамо» после смены собственника произойдут перестановки на руководящих должностях.

1 июня клуб покинут спортивный директор команды Виталий Булыга и генеральный директор Сергей Перников.

Булыга пришел в «Динамо» в апреле 2018-го года, Перников работал в команде с февраля 2017-го.