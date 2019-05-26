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“Сундучок”: одеться и сэкономить

27.05.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

“Сундучок”: одеться и сэкономить“Сундучок”: одеться и сэкономить

Первый магазин с уже привычно ставшим популярным на ярмарках узбекским товаром открылся сегодня в Шумилино. Он находится в центре города: возле ж/д вокзала, в здании, где на первом этаже находится православная иконная лавка (режим работы ежедневно с 10.00 до 15.00), сам магазин располагается на втором этаже.

Отличительной особенностью магазина с говорящим названием “Сундучок” является большой выбор одежды и обуви для всей семьи по низким ценам.
Внутри здания, своими формами напоминающего сундучок, всё очень скромно, уютно и по-домашнему. Декор без излишеств: светлые стены, две стойки с одеждой, 4 панели с обувью, одна примерочная. В торговом зале, площадь которого всего 70 кв. м, представлено всё, что может понадобиться жителю нашего района – от одежды и обуви для самых маленьких, нижнего белья, головных уборов до курток и спецодежды. Ассортимент рассчитан для потребителей всех возрастов, желающих одеться и обуться дешевле. Одежда и обувь достаточно разноплановая и широкой цветовой гаммы. Всех размеров, включая великаны. Товара много (одной только обуви больше 150 моделей).
Цены очень приятные: для женщин – нижнее белье (от 1,5 руб.), майки, капри (от 5 руб.), легинсы (от 6,50 руб.), майки (от 2.50 руб.), халаты (от 10 руб.);
для мужчин – футболки (от 5 руб.), майки (от 3 руб.), шорты (от 6.50 руб.), рубашки (от 10 руб.), брюки (от 13 руб.), камуфляжные куртки (22 руб.), камуфляжные костюмы (30 руб.), джинсы (26-33 руб.); для детей – маечки (от 3 руб), шортики (от 3,50 руб.), капри (от 5 руб.). Головные уборы (кепки, панамы, банданы) – от 3,50 до 6.50 руб. Обувь весенне-летнего сезона: сланцы (от 3,5 руб.), босоножки (от 8 руб.), слипоны и кроссовки (по 10-12 руб.), кеды (от 8,50 руб.).
Самая дорогая обувь для женщин 16,5 руб. – босоножки, самая дорогая для мужчин – туфли-великаны за 33 руб, для детей – кеды 12 руб. Самая дорогая одежда для женщин – джинсы за 26 руб., для мужчин – джинсы за 33 руб., для детей – шорты 7,8 руб.
На лето, к примеру, мужчине здесь можно одеться, уложившись в 16,50 рублей (майка - 3, шорты – 6,50, сланцы – 3,50, кепка – 3,50).
Оплатить покупки в магазине можно наличными деньгами и платежными картами. Для организаций предусмотрен безналичный расчёт.
Покупателей ждут по адресу: ул. Вокзальная, 12 (напротив привокзального рынка). Вход с правой стороны здания. Приглашаем за покупками в магазин «Сундучок»!
Ольга КОТИКОВА,
внештатный корреспондент.
График работы магазина:
пн-пт – с 8.00 до 17.00,
перерыв на обед – с 14.00 до 15.00.
Сб – с 8.00 до 16.00 без обеда.
Вс – с 8.00 до 14.00 без обеда.
 
 
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“Сундучок”: одеться и сэкономить Первый магазин с уже привычно ставшим популярным на ярмарках узбекским товаром открылся сегодня в Шумилино. Он находится в...
 
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