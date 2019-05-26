«Подтянем экспорт»: Турчин не видит оснований для корректировки прогноза по росту ВВП в 2019 году

Что касается социальных вопросов, правительство будет уделять особое внимание организациям с низким уровнем оплаты труда. "Все поручения даны, мы это будем жестко контролировать. Первый этап - это те организации, которые платят людям зарплату менее Br400. Мы поставили себе задачу, что к 1 июля в стране таких предприятий быть не должно. Тут две составляющие: эффективность работы этих предприятий и принятие управленческих решений. У каждого из этих предприятий есть собственник. Если вы видите, что предприятие не может эффективно работать, принимайте управленческое решение - присоединяйте, продавайте, ликвидируйте, при этом, безусловно, трудостроив людей, но платить такую зарплату - это непозволительно, - подчеркнул первый вице-премьер. - А следующий этап работы - на 1 января 2020 года - это предприятия с заработной платой ниже Br500".



