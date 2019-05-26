ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начальник дрогичинской милиции выезжал со двора и столкнулся с велосипедистом-подростком

27.05.2019 10:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Инцидент произошел 23 мая на улице Мелиоративной в Дрогичине.
1 из 2
С этой стороны ехал начальник милиции

Юрий Коктыш, глава местного РОВД, выезжал на автомобиле из двора, а мальчик ехал на велосипеде мимо магазина в сторону больницы.

На выезде со двора в бок машины въехал велосипедист. Ребенок ударился, авто получил повреждения в районе переднего крыла, поврежден и велосипед.

В месте, где произошло дорожно-транспортное происшествие, видимость ограничена высоким зданием и забором.


Отец мальчика говорит, что сын получил ушибы, в больнице его осмотрели, и в тот же день он забрал сына.

— Я написал, что претензий к водителю не имею, — сказал отец ребенка.

Также он рассказал, что ездил с начальником милиции к эксперту оценивать повреждения автомобиля.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 23 мая на улице Мелиоративной в Дрогичине.
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Спиваков: «Скрипка – женщина капризная»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика