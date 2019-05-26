"У России есть "Петербургский диалог" с Германией, где разные институты гражданского общества встречались, обсуждали актуальные проблемы двусторонних отношений и вырабатывали рекомендации обоим лидерам стран. По результатам этого принимались решения, давались поручения. Меня удивляет, почему это есть с Германией и этого до сих пор нет с Беларусью. Где встречаются деятели науки, культуры, образования, бизнесмены? Где они обмениваются опытом, дружат, наконец? Может быть, стоит рекомендовать внутри Союзного государства провести такой "Брестский диалог", например", - сказал главный редактор.





Идею поддержал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. "Сейчас есть востребованность в том, чтобы общественные институты взаимодействовали друг с другом. Думаю, если будет такое движение, оно получит поддержку лидеров двух стран. Я в этом уверен и готов вносить свою лепту. Поэтому давайте попробуем активизировать эту работу навстречу друг другу именно по линии общественных институтов. А идея собрать формат, как это делалось с Германией, - один из возможных вариантов", - заметил он.









Григорий Рапота согласился с прозвучавшим во время дискуссии мнением о недостаточной информированности общества относительно интеграционных процессов, происходящих в Союзном государстве. Подобного рода медиафорумы содействует тому, чтобы удовлетворить запрос общества на эту информацию. "Взаимодействие между теми, кто непосредственно является исполнителями интеграционных процессов (министерства, ведомства, специалисты, правительства и президенты), и прессой должно быть более плотным", - считает Григорий Рапота.





Говоря об итогах, уроках двадцатилетнего строительства Союзного государства и информационного обеспечения интеграционной проблематики участники дискуссии неоднократно поднимали тему доверия к информационным ресурсам, конкуренции за потребителя между традиционными СМИ и интернетом, разного рода мессенджерами. Что касается развития социальных сетей, появления телеграм-каналов, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская отметила: "Мы просто должны научить нашего зрителя и читателя правильно потреблять информацию и разбираться, кто за ней стоит". Вместе с тем она подчеркнула, что главная задача любого государственного средства массовой информации - быть предельно объективным.



