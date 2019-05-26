Молодой мужчина утонул в реке Цна в Лунинецком районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Лунинецком районе во время купания в реке Цна утонул 23-летний парень, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.



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Несчастный случай произошел вечером 25 мая вблизи агрогородка Дятловичи. Житель агрогородка Бостынь решил искупаться в реке. Его унесло течением, выбраться из воды самостоятельно он не смог. О произошедшем в милицию сообщили очевидцы.

В поисковых мероприятиях совместно с правоохранителями участвовали сотрудники общества спасания на водах. "Водолазы 26 мая в 10.55 обнаружили тело погибшего примерно в 20 м от предполагаемого места трагедии. Молодой человек купался в запрещенном для этого месте", - сказали в областной организации ОСВОД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.