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В Дрогичине в ДТП попал начальник местной милиции: его авто столкнулось с велосипедистом-подростком
27.05.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Жители Дрогичина обсуждают историю о том, что в дорожно-транспортное происшествие попал начальник РОВД Юрий Котыш на авто и 16-летний юноша на велосипеде. Корреспондент «
Инцидент произошел 23 мая на улице Мелиоративной. Начальник милиции выезжал на авто из дворовой территории, а мальчик двигался на велосипеде мимо магазина «Galas» в сторону больницы.
На выезде с дворовой территории в бок автомобиля въехал велосипедист. Ребенок ударился, автомобиль получил повреждения в районе переднего крыла, поврежден и велосипед.
В месте, где случилось ДТП, видимость ограничена высоким зданием и забором.
С этой стороны ехал начальник милиции:
С этой стороны ехал мальчик на велосипеде:
Примерная схема движения на гугл-карте (велосипед обозначен красным):
Корреспондент «Першага Рэгіёну» поговорил с отцом мальчика, который подтвердил, что инцидент имел место. Ребенок, по словам отца, получил ушибы, его осмотрели в больнице, и в тот день он забрал сына.
«Я написал, что претензий к водителю не имею никаких», – сказал отец ребенка.
Отец юноши рассказал, что ездил с начальником милиции к эксперту в Пинск оценивать повреждения автомобиля.
Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
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Жители Дрогичина обсуждают историю о том, что в дорожно-транспортное происшествие попал начальник РОВД Юрий Котыш на авто и 16-летний юноша на велосипеде....
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