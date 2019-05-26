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В Дрогичине в ДТП попал начальник местной милиции: его авто столкнулось с велосипедистом-подростком

27.05.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жители Дрогичина обсуждают историю о том, что в дорожно-транспортное происшествие попал начальник РОВД Юрий Котыш на авто и 16-летний юноша на велосипеде. Корреспондент «Першага Рэгіёну» узнал некоторые подробности этой истории.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66548.php

В Дрогичине в ДТП попал начальник местной милиции: его авто столкнулось с велосипедистом-подростком

Инцидент произошел 23 мая на улице Мелиоративной. Начальник милиции выезжал на авто из дворовой территории, а мальчик двигался на велосипеде мимо магазина «Galas» в сторону больницы.

На выезде с дворовой территории в бок автомобиля въехал велосипедист. Ребенок ударился, автомобиль получил повреждения в районе переднего крыла, поврежден и велосипед.

В месте, где случилось ДТП, видимость ограничена высоким зданием и забором.

С этой стороны ехал начальник милиции:


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66548.php

В Дрогичине в ДТП попал начальник местной милиции: его авто столкнулось с велосипедистом-подростком

С этой стороны ехал мальчик на велосипеде:


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66548.php

В Дрогичине в ДТП попал начальник местной милиции: его авто столкнулось с велосипедистом-подростком

Примерная схема движения на гугл-карте (велосипед обозначен красным):


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66548.php

В Дрогичине в ДТП попал начальник местной милиции: его авто столкнулось с велосипедистом-подростком

Корреспондент «Першага Рэгіёну» поговорил с отцом мальчика, который подтвердил, что инцидент имел место. Ребенок, по словам отца, получил ушибы, его осмотрели в больнице, и в тот день он забрал сына.

«Я написал, что претензий к водителю не имею никаких», – сказал отец ребенка.

Отец юноши рассказал, что ездил с начальником милиции к эксперту в Пинск оценивать повреждения автомобиля.

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

 
 
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  Жители Дрогичина обсуждают историю о том, что в дорожно-транспортное происшествие попал начальник РОВД Юрий Котыш на авто и 16-летний юноша на велосипеде....
 
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