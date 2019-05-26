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На трассе М1/Е30 задержан пьяный водитель маршрутного такси
27.05.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
26 мая 2019 года около 12:00 часов в оперативно-дежурную службу
Около 12:30 часов в ходе несения службы по надзору за дорожным движением на 151-м км автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» сотрудниками ОГАИ Ивацевичского РОВД был остановлен автомобиль «Фольксваген Крафтер» (маршрутное такси сообщением «Минск-Пинск»), под управлением 46-летнего жителя Пинского района. После остановки транспортного средства физическое состояние водителя действительно вызвало подозрение. Ему было предложено пройти медицинского освидетельствование, результаты которого подтвердили то, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, в выдыхаемом воздухе – 1,6 промилле алкоголя.
В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь. В маршрутном такси на момент остановки находилось два пассажира.
Уважаемые участники дорожного движения, если вы видите, что руль транспортного средства садится нетрезвый водитель, не оставайтесь равнодушными, сообщайте о данных фактах по телефону 102.
Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.
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26 мая 2019 года около 12:00 часов в оперативно-дежурную службу ГАИ поступило сообщение, что из Минска выехала маршрутка, водитель которой, предположительно,...
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