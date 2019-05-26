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На трассе М1/Е30 задержан пьяный водитель маршрутного такси

27.05.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

26 мая 2019 года около 12:00 часов в оперативно-дежурную службу ГАИ поступило сообщение, что из Минска выехала маршрутка, водитель которой, предположительно, находится в состоянии опьянения.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66546.php

На трассе М1/Е30 задержан пьяный водитель маршрутного такси

Около 12:30 часов в ходе несения службы по надзору за дорожным движением на 151-м км автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» сотрудниками ОГАИ Ивацевичского РОВД был остановлен автомобиль «Фольксваген Крафтер» (маршрутное такси сообщением «Минск-Пинск»), под управлением 46-летнего жителя Пинского района. После остановки транспортного средства физическое состояние водителя действительно вызвало подозрение. Ему было предложено пройти медицинского освидетельствование, результаты которого подтвердили то, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, в выдыхаемом воздухе – 1,6 промилле алкоголя.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь. В маршрутном такси на момент остановки находилось два пассажира.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66546.php

На трассе М1/Е30 задержан пьяный водитель маршрутного такси

Уважаемые участники дорожного движения, если вы видите, что руль транспортного средства садится нетрезвый водитель, не оставайтесь равнодушными, сообщайте о данных фактах по телефону 102.

Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  26 мая 2019 года около 12:00 часов в оперативно-дежурную службу ГАИ поступило сообщение, что из Минска выехала маршрутка, водитель которой, предположительно,...
 
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