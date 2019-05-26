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Продажу спиртного ограничат в Бресте. Но всего на несколько дней

27.05.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Об ограничении на территории города Бреста времени продажи алкогольных напитков


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66542.php

Продажу спиртного ограничат в Бресте. Но всего на несколько дней

На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Брестский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ограничить на территории города Бреста время продажи алкогольных напитков в розничных торговых объектах, за исключением объектов общественного питания:

с 08.00 до 24.00 30 мая 2019 г. и с 00.00 до 08.00 31 мая 2019 г. – в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;

с 08.00 до 24.00 8 июня 2019 г. и с 00.00 до 08.00 9 июня 2019 г. – в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования города Бреста.

Установить, что ограничения, указанные в части первой настоящего пункта, не распространяются на реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами, расположенными в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, а также для проведения ритуальных обрядов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66542.php

Продажу спиртного ограничат в Бресте. Но всего на несколько дней

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
31 мая 2018 г. № 326
О порядке реализации пива и слабоалкогольных
напитков


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66542.php

Продажу спиртного ограничат в Бресте. Но всего на несколько дней

 
Теги: Брест
 
 
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  Об ограничении на территории города Бреста времени продажи алкогольных напитков На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. №...
 
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