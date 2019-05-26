|
Продажу спиртного ограничат в Бресте. Но всего на несколько дней
27.05.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Об ограничении на территории города Бреста времени продажи алкогольных напитков
На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Брестский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Ограничить на территории города Бреста время продажи алкогольных напитков в розничных торговых объектах, за исключением объектов общественного питания:
Установить, что ограничения, указанные в части первой настоящего пункта, не распространяются на реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами, расположенными в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, а также для проведения ритуальных обрядов.
РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об ограничении на территории города Бреста времени продажи алкогольных напитков На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. №...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)