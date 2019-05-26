В Бресте доступна новая услуга – переводчик жестового языка

Источник материала: Виртуальный Брест

С мая 2019 г. в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» Московского района г. Бреста доступна новая услуга – переводчик жестового языка. Жестовый язык, или язык жестов, – самостоятельный язык, состоящий из комбинаций жестов, каждый из которых производится руками в сочетании с мимикой, формой или движением рта и губ, а также в сочетании с положением корпуса тела. Для людей с нарушением слуха – это основное и предпочитаемое средство общения, а для большинства из них – это первый и родной язык. Для поддержания полноценной социальной жизни, посещений различных учреждений, организаций, решения жизненно-важных вопросов таким людям необходим жестовый перевод.



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Что включает в себя услуга переводчика жестового языка?

‑ Знакомство с получателем услуги, установление контакта;

‑ Определение и согласование с получателем услуги или его близкими родственниками времени и продолжительности помощи;

‑ Осуществление профессионального перевода с жестового языка и на жестовый язык во время сопровождения в организации здравоохранения, социального обслуживания, образовательные учреждения, иные государственные органы и организации, при трудоустройстве, посещении учреждений культуры, спорта, участии в массовых мероприятиях, конференциях, экскурсиях, оформлении необходимых документов;

‑ Содействие в осуществлении взаимодействия получателя услуги с другими людьми в процессе неформального общения;

‑ Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов получателя услуг.

Сколько времени и кем осуществляется услуга?



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‑ Услуга переводчика жестового языка осуществляется отделением сопровождаемого проживания (переводчиком жестового языка) на безвозмездной основе не более 36 часов в год.

Что необходимо для получения услуги переводчика жестового языка?

Для получения услуги переводчика жестового языка необходимы следующие документы:

‑ Документ, удостоверяющий личность (паспорт);

‑ Документ установленного образца о праве на льготы (удостоверение инвалида);

‑ Рекомендации медико-реабилитационной экспертной комиссии или заключение врачебно-консультативной комиссии;

‑ Заявление в письменной форме.

Отметим, что в отделении сопровождаемого проживания планируется разработка различных клубов по интересам, в которых люди смогут проявить себя в разных видах деятельности, поделиться с другими своим хобби и увлечениями.

Таким образом, у людей, имеющих инвалидность по слуху и проживающих в Московском районе, появится возможность получать данную услугу, которая поспособствует решению актуальных вопросов, социально-значимых задач, расширению круга общения и интересов.