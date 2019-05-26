Кислотный джаз и Исландия - в центре Минска. В столице снова можно бесплатно послушать джаз

Источник материала: Tut.by

Каждую субботу с 22 июня по 6 июля «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ» вновь будут собирать меломанов у столичной Ратуши. В этом году минчанам и гостям столицы свое творчество представят музыканты из Бельгии, Италии, Швеции, Исландии и США.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Проект «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ» давно стал знаковым событием культурной жизни столицы, ведь организаторы приглашают в Беларусь музыкантов из разных уголков планеты. В этом году в столице традиционно пройдут выступления звезд джаза почти со всех континентов. Собрали для вас афишу трех концертов — в одном материале.

Tutu Puoane Belgian Quartet (Бельгия)

Когда: 22 июня. Где: у Ратуши. Сколько: бесплатно.

Исполнительница из ЮАР Туту Пуоун, обладательница Южноафриканской музыкальной премии за лучший традиционный джазовый альбом 2011 года, хорошо известна европейским поклонникам джаза. Уже много лет она живет и работает в Бельгии и успешно гастролирует по странам Европы. В Минске вместе со своим квартетом Туту откроет сезон джазовых вечеров и задаст настроение всему фестивалю.

Nicola Conte (Италия)

Когда: 22 июня. Где: у Ратуши. Сколько: бесплатно.

Никола Конте получил классическое музыкальное образование, но нашел себя в стиле «кислотный джаз». Эта музыка в интерпретации Николы представляет собой синтез босса-новы, саундтреков из итальянских фильмов 60-х и традиционной индийской музыки.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Magnus Lindgren (Швеция)

Когда: 29 июня. Где: у Ратуши. Сколько: бесплатно.

Талантливый композитор и аранжировщик, саксофонист Магнус Линдгрен все время расширяет свои музыкальные рамки. Он с одинаковым воодушевлением сотрудничает как с выдающимися музыкантами, так и с небольшими джазовыми коллективами, смешивает джаз и классику, экспериментирует со шведским фольклором, бразильской самбой и традиционной африканской музыкой.

Mezzoforte (Исландия)

Когда: 29 июня. Где: у Ратуши. Сколько: бесплатно.

Поклонники шутят, что парни из холодной Исландии согреваются, играя самый горячий джаз и фанк-фьюжн. Уже одно то, что Mezzoforte являются одним из старейших европейских джазовых коллективов и с момента своего создания в 1977 году выпустили 14 альбомов и 6 сборников, — достойный повод посмотреть на живых классиков в Минске.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Joey DeFrancesco (США)

Когда: 6 июля. Где: у Ратуши. Сколько: бесплатно.

Джои ДеФранческо — американский музыкант в четвертом поколении, виртуозный джазовый органист и вокалист, дважды номинант на премию "Грэмми". Он начал учиться играть на клавишных в 4 года, а в 16 уже подписал эксклюзивный контракт со звукозаписывающей студией Columbia Records. Критики и читатели журнала Down Beat ежегодно выбирают его лучшим джазовым органистом — с 2003 года.

The Baylor Project (США)

Когда: 6 июля. Где: у Ратуши. Сколько: бесплатно.

Чувственный, мелодичный, аутентичный американский семейный джазовый дуэт. Первый же альбом Маркуса и Жан Бэйлор был номинирован сразу на две премии "Грэмми": Лучшее традиционное исполнение R&B и Лучший джазовый вокальный альбом. В исполнении дуэта минчане услышат искренний и душевный джаз с отчетливым привкусом госпела, блюза и соула.

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