«Говорили, что я похожа на свинью». Гимнастка перестала стесняться своего тела и стала звездой YouTube

Источник материала: Tut.by

Видео ее выступления на студенческих соревнованиях в январе 2019 года собрало более 40 млн просмотров на YouTube. Кейтлин Охаши, веселая и жизнерадостная, исполняет зажигательный танец в рамках вольной программы, за которую она, кстати, получила высшую оценку — 10 баллов. Вряд ли кому-то глядя на нее в этот момент может прийти в голову, что еще недавно девушка стеснялась своего тела и была объектом насмешек.

Ее параметры 76−65−86, действительно, далеки от стандартов спортивной гимнастики. «Мне говорили, что я не похожа на гимнастку. Говорили, что я проглотила слона, наверное, что я выгляжу, как свинья» — вспоминает Кейтлин.

Охаши начала заниматься гимнастикой в три года. Наивысшим достижением в ее спортивной карьере стала победа в Кубке Америки 2013 года над соотечественницей Симоной Байлс — теперь уже четырехкратной олимпийской чемпионкой. Но травма спины поставила крест на профессиональной карьере Кейтлин в спортивной гимнастике. В чем-то это даже принесло ей облегчение: «Команду смущало то, насколько я поправилась. Меня критиковали тренеры, на меня косо смотрели другие гимнастки. Сделать что-то с лишним весом мне не удавалось».

Восстановившись после травмы, она уже не могла рассчитывать на успех в профессиональных состязаниях. Но, хотя это решение далось ей нелегко, девушка решила продолжать. Продолжать заниматься гимнастикой — не для того, чтобы сражаться за место в рейтингах, а чтобы научиться получать удовольствие от дела, которому она посвятила большую часть своей жизни.

Охаши поступила в университет и вернулась на помост в составе студенческой команды.

Еще одним вызовом для Кейтлин стало участие в движении за бодипозитив — течении, которое учит позитивно относиться к собственному телу вне зависимости от существующих стандартов красоты.

К участию в этом движении Охаши привела вся ее предыдущая спортивная карьера. По словам Кейтлин, специфика гимнастики заставляет юных спортсменок критически относиться к своему телу. Часто — неоправданно критично.

Причина — высокие требования, предъявляемые современным профессиональным спортом, эстетика спортивной гимнастики с ее максимально открытыми костюмами для соревнований, а также стереотипы зрительской аудитории.

«У нас, гимнасток, тело выставлено напоказ в этих купальниках для выступлений. Я всегда чувствовала себя в них неловко, рассматривая свое отражение в зеркале», — вспоминает она.

«После травмы я набрала вес, мне было ужасно стыдно возвращаться в спортзал — мне казалось, что все пялятся на меня. Я ненавидела фотосессии, я ненавидела все в себе, — говорит она. — Даже дома я ощущала дискомфорт. У моей мамы подтянутая спортивная фигура, и когда она звала меня поплавать в бассейн, я отвечала, что ни за что не появлюсь перед ней в купальнике».

«Это своего рода форма насилия»

Фонд психического здоровья уделяет большое внимание изучению отношения людей к собственному телу. Его недавний опрос, в котором приняли участие 4500 взрослых жителей Великобритании, показал, что собственное тело вызывает беспокойство у каждого третьего.

По словам Охаши, которая начала заниматься гимнастикой в возрасте трех лет, постоянные комментарии других людей и пристальное внимание окружающих заставили ее стесняться своего тела, когда она стала подростком. «Будучи спортсменкой, в какой-то момент ты привыкаешь к тому, что все смотрят на твое тело и оценивают его. А поскольку все друзья из твоего окружения переживают то же самое, это начинает казаться тебе нормальным, и ты уже ожидаешь такого отношения. Но сейчас мне кажется, что это своего рода форма насилия. Особенно это характерно для спорта высших достижений», — рассказывает Кейтлин Охаши.

Вспоминая себя подростком, она использует словосочетание «болезненно худая»: «У нас с подружками были такие ненормальные забавы — ничего не есть. Для нас это была игра лишь потому, что мы не понимали, что мы делаем со своим организмом и насколько это опасно».

По словам доктора Джилл Оуэнс, дипломированного специалиста по спорту и физическим упражнениям, многие тренеры готовы подвергать своих воспитанников большему риску из-за акцента на внешности в спорте. «В таких видах, как спортивная гимнастика, этот риск еще выше, — говорит она. — Здесь тренеру необходимо быть намного более осторожным, потому что худоба спортсменок не только считалась нормой с момента зарождения этой дисциплины, но и до сих пор имеет большое значение при выставлении оценок за выступления на соревнованиях».

«Мне нравится, что у меня большие руки»

В то время, как от гимнасток требуют, чтобы они были стройными и легкими, во многих других видах спорта нужна мышечная масса, которая редко ассоциируется с общепринятым понятием женственности.

Однин из таких видов спорта — гребля, представители (и представительницы) которой обычно отличаются высоким ростом и широкими плечами.

Серебряная медалистка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виктория Торнли сначала испытывала определенные проблемы в отношениях со своим телом, но занятия греблей их изменили. «Прежде чем я начала заниматься греблей, я хотела стать моделью, — рассказывает она. — Я хотела быть очень худой и не хотела иметь рельефную мускулатуру. Многие юные гребцы, с которыми я разговариваю, рассуждают также. Но сейчас я действительно хочу наращивать мышцы!»

«Мне нравится, что у меня большие руки, мне нравится, когда я вижу, как на них проступают вены. Все это заставляет меня чувствовать себя все более сильной, хотя я и понимаю, что многие находят это непривлекательным», — говорит Виктория Торнли.

«Чувство комфорта в отношении с самим собой»

Кейтлин Охаши пережила переломный момент в восприятии собственного тела. Это произошло, когда она начала учиться в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где недавно получила диплом специалиста по гендерным исследованиям.

Прежде всего, она заявила своему тренеру в университете, что «больше не хочет стать великой гимнасткой», потому что теперь она знает цену, которую пришлось бы за это заплатить. И она получила поддержку, в которой она нуждалась, чтобы добиться успеха.

«Поступление в Калифорнийский университет, решение работать в службе психологической помощи, окружение из тренеров, для которых каждый воспитанник важен прежде всего как человек, и лишь потом как спортсмен, — все это сыграло важнейшую роль в моем личностном росте и обретении душевного равновесия «, — говорит Кейтлин.

«Теперь я хочу все то же самое дать остальным женщинам. Моя миссия — расширение прав и возможностей женщин. У всех индивидуальное телосложение, идеального тела не существует. То, к чему действительно стоит стремиться, — это чувство комфорта в отношении с самим собой. Ведь вы — это единственный человек, который живет в вашем теле 100% времени», — говорит она.