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Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео
27.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Презентация
“Кранаючы неба рукамі” – третья книга Натальи Валентиновны. До этого выходили сборних стихов ” Любоў – крылатая істота” и фантастический роман “Иоланта”.
Фото Михаила Левцова
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Презентация книги Натальи Никончук “Кранаючы неба рукамі” прошла сегодня в районном музее. В новом романе писательницы события происходят в Горках — главный...
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