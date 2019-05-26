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Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео

27.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Презентация книги Натальи Никончук “Кранаючы неба рукамі” прошла сегодня в районном музее.  В новом романе писательницы события происходят в Горках — главный герой пытается расследовать загадочную смерть одной из участниц местного конкурса красоты.

 

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео
В конце прошлого года Наталью Никончук приняли в Союз писателей Беларуси.

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео

 

“Кранаючы неба рукамі” – третья книга Натальи Валентиновны. До этого выходили сборних стихов ” Любоў – крылатая істота” и фантастический роман “Иоланта”.

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео
С выходом новой книги горецкую писательницу поздравляет председатель райисполкома Сергей Кулагин.

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео
Кроме детективного романа, в новой книге Никончук напечатаны рассказы разных лет. Многие из этих историй вдохновлены ее студенческими переживаниями времен учебы в БГСХА.

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео
Наталья Никончук – член народного литературного объединения “Роднае слова”

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео
Студентка факультета бизнеса и права академии Виталина Скрунда читает отрывок рассказа Никончук.

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео
Художественное чтение от Анны Котовой.

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео
Анастасия Кишкун читает произведение горецкой писательницы.

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео
Надежда Курбасова исполняет песню на стихи Натальи Никончук и музыку Анны Каликинской.

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео
Наталью Валентиновну поздравляют супруг и дочь.

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео
Анастасия Жарикова исполняет песню на слова Натальи Никончук и музыку Анны Каликинской

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео
Поэт Александр Веденеев – о своих впечатлениях от книги Натальи Никончук.

 

Детектив по-горецки. Презентация новой книги Натальи Никончук – фото и видео
Прозаик Светлана Ласточкина делится мнением о творчестве Никончук.

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Презентация книги Натальи Никончук “Кранаючы неба рукамі” прошла сегодня в районном музее.  В новом романе писательницы события происходят в Горках — главный...
 
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