Советские «Грады» превратятся в российские «Торнадо»

Источник материала: Tut.by

Разработанные в СССР еще в конце пятидесятых системы залпового огня БМ-21 «Град» пройдут в России модернизацию и превратятся в 9К51М «Торнадо-Г». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление замгендиректора концерна «Техмаш» Александра Кочкина.



РСЗО «Град» ведет огонь. Скриншот с youtube-канала «Время Медиа»

По его словам, в России недавно принята на вооружение новая РСЗО «Торнадо-Г», где все процессы автоматизированы максимально. На базе научно-технического задела, полученного при разработке этой системы залпового огня, и реализуют проект по модернизации «Градов» до «Торнадо-Г».

Полевая дивизионная РСЗО БМ-21 «Град» выпускалась в 1960—1988 годах, система способна поражать живую силу, бронетранспортеры и небронированную технику на расстоянии до 42 км.

Пакет направляющих модернизированной 9К51М «Торнадо-Г» состоит, как и у «Града», из сорока направляющих, система разработана в «градовском» калибре 122 мм. Производство модели началось в 1990-е годы. Боевая эффективность «Торнадо-Г» выше БМ-21 в 15 раз.