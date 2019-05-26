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"Друг Лукашенко" пообещал купить ей квартиру: минчанка стала финалисткой проекта на НТВ
Источник материала: Партизан
Дарья Чернова, 19-летняя жительница Минска, стала финалисткой проекта телеканала НТВ «Ты супер!».
Российский олигарх Михаил Гуцериев в эфире шоу заявил, что купит девушке квартиру в Минске,
Чернова не вошла в список пяти победителей, которых выбрали Игорь Крутой, Диана Арбенина, Виктор Дробыш и Ёлка.
Но после оглашения результатов финалистов ждал сюрприз. Бизнесмен Гуцериев обратился к участникам проекта и заявил, что каждому финалисту купит квартиру в городе, где те живут.
«Ты супер!» — вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей.
Дарья Чернова живет с тетей, учится на третьем курсе БГЭУ. Девушка занимается музыкой с самого детства. В будущем мечтает стать руководителем детской творческой студии и поехать на «Евровидение».
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Дарья Чернова, 19-летняя жительница Минска, стала финалисткой проекта телеканала НТВ «Ты супер!».
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