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"Друг Лукашенко" пообещал купить ей квартиру: минчанка стала финалисткой проекта на НТВ

27.05.2019 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дарья Чернова, 19-летняя жительница Минска, стала финалисткой проекта телеканала НТВ «Ты супер!».

Российский олигарх Михаил Гуцериев в эфире шоу заявил, что купит девушке квартиру в Минске, сообщает«Минск-Новости» со ссылкой на сайт телеканала НТВ.


Чернова не вошла в список пяти победителей, которых выбрали Игорь Крутой, Диана Арбенина, Виктор Дробыш и Ёлка. 

Но после оглашения результатов финалистов ждал сюрприз. Бизнесмен Гуцериев обратился к участникам проекта и заявил, что каждому финалисту купит квартиру в городе, где те живут.


«Ты супер!» — вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей.

Дарья  Чернова живет с тетей, учится на третьем курсе БГЭУ. Девушка занимается музыкой с самого детства. В будущем мечтает стать руководителем детской творческой студии и поехать на «Евровидение».


 
Теги: Минск
 
 
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Дарья Чернова, 19-летняя жительница Минска, стала финалисткой проекта телеканала НТВ «Ты супер!».
 
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