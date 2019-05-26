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А не слишком ли? Гробы и голые девушки
Источник материала: Партизан
В интернете есть сайт groby.by, а там – каталог гробов со множеством гробов.
Это, например, гроб из натурального дерева.
А еще есть «Каталог продукции от производителя. Корпоративный календарь», но от календаря там мало что. Вот как он выглядит.
#1#
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В интернете есть сайт groby.by, а там – каталог гробов со множеством гробов.
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