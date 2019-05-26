Образовательный проект «Шахматный дебют: педуниверситет начнет готовить учителей по шахматам

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Как сообщили МЛЫН.BY в пресс-службе университета, обучать игре в шахматы начнут будущих учителей начальных классов в рамках факультативного курса. За время обучения студенты освоят основы шахматной игры и методику ее преподавания. Полученные знания молодые специалисты смогут реализовать при проведении занятий по шахматам в начальной школе.

Для студентов других факультетов, институтов БГПУ, желающих обучаться игре в шахматы, также организуют занятия. Проводить их будут преподаватели педуниверситета, БГУФК, тренеры специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и республиканских центров олимпийской подготовки по шахматам и шашкам, спортсмены-разрядники. В процессе обучения будут использованы методические материалы, предоставленные Белорусской федерацией шахмат.

— Это позволит в короткий срок подготовить учителей для школ, которые смогут обучать шахматам, — подчеркнул ректор БГПУ Александр Жук. — Прошедшие обучение педагоги подключатся к масштабному проекту «Шахматный мир», реализуемому Белорусской федерацией шахмат совместно с Министерством образования, Министерством спорта и туризма, Белорусским фондом мира.