Следователи Минской области провели для учащихся вузов День открытых дверей

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С этой целью проводятся мероприятия для студентов с целью ознакомления со спецификой работы в следственных органах.

В весенний день областное управление распахнуло свои двери для учащихся юридических факультетов высших учебных заведений столицы.

В начале мероприятия перед будущими юристами выступил заместитель начальника управления Следственного комитета по Минской области Александр Земницкий. Полковник юстиции обратил внимание на тот факт, что работа следователя требует внимательности, ответственности и постоянного самосовершенствования.

Сотрудники управления кадров и идеологической работы рассказали присутствующим историю следственных органов, о функциях и задачах Следственного комитета, особенностях несения службы, условиях прохождения практики в территориальных следственных органах.

Далее состоялась экскурсия, которую организовали следователи для приглашенных. Ребятам показали рабочие кабинеты, камеру хранения с вещественными доказательствами.

Сотрудник криминалистического отдела областного управления продемонстрировал учащимся возможности мобильной криминалистической лаборатории Следственного комитета, специальных средств, современного технического оснащения.

В свою очередь, ребята спрашивали об особенностях проведения отдельных следственных действий, о специфике профессии, порядке отбора кандидатов на службу. В ходе диалога учащиеся получили компетентные ответы по всем интересующим вопросам профессиональной направленности.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног