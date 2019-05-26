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Лукашенко совершит двухдневный визит в Казахстан
27.05.2019 13:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: finobzor.ru
Президент примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и проведет двусторонние переговоры с лидерами других стран. Не исключено, что Лукашенко обсудит с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым тему поставок нефти.
О намерении Александра Лукашенко активизировать переговоры по поставкам казахстанской нефти в Беларусь
Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, его рабочий визит в Казахстан состоится 28-29 мая. Мероприятие пройдет в Нур-Султане в узком и расширенном составах. Этот год является юбилейным для Договора о Евразийском экономическом союзе, поэтому главы государств обсудят итоги развития союза и определят дальнейшие перспективы совместной работы.
Кроме того, на саммит вынесены вопросы международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка союза, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики на 2019-2020 годы, реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС и др.
По итогам заседания планируется принятие соответствующих международных документов, сообщили в пресс-службе.
Отмечается также, что, помимо участия в саммите, программой визита Лукашенко запланирован ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.
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Президент примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и проведет двусторонние переговоры с лидерами других стран. Не исключено, что...
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