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Лукашенко совершит двухдневный визит в Казахстан

27.05.2019 13:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко совершит двухдневный визит в Казахстан

фото: finobzor.ru

Президент примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и проведет двусторонние переговоры с лидерами других стран. Не исключено, что Лукашенко обсудит с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым тему поставок нефти.

О намерении Александра Лукашенко активизировать переговоры по поставкам казахстанской нефти в Беларусь было заявлено на недавней встрече с послом Казахстана в Беларуси. Правда, для этого необходимы договоренности с Россией, по территории которой осуществляется транзит. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил на днях, что лидерам России и беларуси удастся пообщаться в Нур-Суртане. Согласится ли Россия пожертвовать частью экспортных поставок в  пользу Казахстана, вопрос открытый.  Некоторые российские наблюдатели считают, что Минск публично подчеркивает наличие альтернатив в первую очередь для усиления позиции в переговорах с Россией по налоговому маневру, компенсациям за "грязную" нефть, интеграции и т.д.

Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, его рабочий визит в Казахстан состоится 28-29 мая. Мероприятие пройдет в Нур-Султане в узком и расширенном составах. Этот год является юбилейным для Договора о Евразийском экономическом союзе, поэтому  главы государств обсудят итоги развития союза и определят дальнейшие перспективы совместной работы.

Кроме того, на саммит вынесены вопросы международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка союза, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики на 2019-2020 годы, реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС и др.

По итогам заседания планируется принятие соответствующих международных документов, сообщили в пресс-службе.

Отмечается также, что, помимо участия в саммите, программой визита Лукашенко запланирован ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и проведет двусторонние переговоры с лидерами других стран. Не исключено, что...
 
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