«Евразия. История успеха». Директор сети хостелов в Беларуси Ксения Курусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодая предпринимательница, в энтузиазм которой поначалу никто не верил, доказала всем, что работа может быть любимой, и открыть свое дело – не проблема! Главное, чтобы горели глаза. Директор сети хостелов в Беларуси Ксения Курусь в программе телеканала «МИР 24» «Евразия. История успеха» рассказала, что подсказало ей, в каком направлении искать идею.