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«Евразия. История успеха». Директор сети хостелов в Беларуси Ксения Курусь

27.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодая предпринимательница, в энтузиазм которой поначалу никто не верил, доказала всем, что работа может быть любимой, и открыть свое дело – не проблема! Главное, чтобы горели глаза. Директор сети хостелов в Беларуси Ксения Курусь в программе телеканала «МИР 24» «Евразия. История успеха» рассказала, что подсказало ей, в каком направлении искать идею. 



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Молодая предпринимательница, в энтузиазм которой поначалу никто не верил, доказала всем, что работа может быть любимой, и открыть свое дело – не проблема!
 
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