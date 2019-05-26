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«Евразия. История успеха». Директор сети хостелов в Беларуси Ксения Курусь
27.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Молодая предпринимательница, в энтузиазм которой поначалу никто не верил, доказала всем, что работа может быть любимой, и открыть свое дело – не проблема! Главное, чтобы горели глаза. Директор сети хостелов в Беларуси Ксения Курусь в программе телеканала «МИР 24»
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Молодая предпринимательница, в энтузиазм которой поначалу никто не верил, доказала всем, что работа может быть любимой, и открыть свое дело – не проблема!
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