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Сборная Беларуси по хоккею узнала своих соперников на Чемпионате мира-2020

27.05.2019 13:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сборная Беларуси по хоккею узнала своих соперников на Чемпионате мира-2020
Фото из открытых источников

В Словакии завершился Чемпионат мира по хоккею-2019 в элитном дивизионе. Чемпионами мира стали финские спортсмены, обыгравшие в финале канадцев. «Бронзу» завоевали россияне, которые были сильнее чехов в матче за третье место.

Сборная Беларуси по хоккею узнала своих соперников на Чемпионате мира-2020 Сборная Беларуси вернулась в элитный дивизион Чемпионата мира по хоккею

Эти результаты повлияли на мировой рейтинг сборных. Канадцы остались лидерами, на второе место поднялись россияне, третью позицию занимают игроки из Финляндии. Белорусская сборная по-прежнему на 14-м месте.

Исходя из этой таблицы, были предварительно определены соперники белорусов на Чемпионате мира-2020, который пройдет в Швейцарии. В групповом раунде сборная Беларуси сыграет с игроками из Канады, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. В параллельной группе сыграют Россия, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

Напомним, в нынешнем сезоне наши хоккеисты выступали на Чемпионате мира в первом дивизионе и заняли второе место. Этот результат позволил белорусам вернуться в элиту мирового хоккея. Также из первого дивизиона в высший попала команда Казахстана. Отметим, что в 2020 году белорусы и латвийцы будут застрахованы от вылета в низший дивизион, так как станут хозяевами Чемпионата мира-2021.

 
 
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В будущем сезоне наша команда вернется в элиту мирового хоккея.
 
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