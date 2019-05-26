18-летним студентам филиала БНТУ дали 8 лет колонии за распространение наркотиков

Источник материала: KYKY

Двух учащихся Минского государственного политехнического колледжа (филиал БНТУ) осудили за наркотики. 18-летним парню и девушке дали по восемь лет колонии, сообщается на сайте Верховного суда Беларуси.

Молодых людей признали виновными в том, что они приобрели психотропы «из корыстных побуждений»: суд установил, что студенты хотели хранить, перевозить и сбывать наркотики. Они действовали группой лиц «по предварительному сговору». Причем у девушки обнаружили альфа-PVP (мощный синтетический катинон, который называют «солями для ванн») массой около десяти граммов, а у парня – альфа-PVP массой почти 16 граммов.

Студентам назначили восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, все их имущество конфискуют. Но приговор суда в законную силу пока не вступил: его еще можно обжаловать.