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18-летним студентам филиала БНТУ дали 8 лет колонии за распространение наркотиков

27.05.2019 15:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Двух учащихся Минского государственного политехнического колледжа (филиал БНТУ) осудили за наркотики. 18-летним парню и девушке дали по восемь лет колонии, сообщается на сайте Верховного суда Беларуси.

Молодых людей признали виновными в том, что они приобрели психотропы «из корыстных побуждений»: суд установил, что студенты хотели хранить, перевозить и сбывать наркотики. Они действовали группой лиц «по предварительному сговору». Причем у девушки обнаружили альфа-PVP (мощный синтетический катинон, который называют «солями для ванн») массой около десяти граммов, а у парня – альфа-PVP массой почти 16 граммов.

Студентам назначили восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, все их имущество конфискуют. Но приговор суда в законную силу пока не вступил: его еще можно обжаловать.

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Двух учащихся Минского государственного политехнического колледжа (филиал БНТУ) осудили за наркотики. 18-летним парню и девушке дали по восемь лет колонии,...
 
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