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В Беларуси рекламируют гробы фотографиями обнажённых женщин
Источник материала: KYKY>
В интернете есть сайт
Страница сайта пестрит броскими фразами о том, что продукция предприятия подходит исключительно тем, кто готов подарить друзьям и родственникам только лучшее. Далее пользователя встречает «Корпоративный календарь». Правда, чем обусловлено название «рубрики» – неизвестно. Слова здесь излишни: просто взгляните, как «соблазнительно» рекламируют гробы полуобнаженные женщины.
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В интернете есть сайт groby.by, на котором продают «элитные» гробы. Владельцы привлекают покупателей цветовыми решениями «от дешевых до эксклюзивных»,...
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