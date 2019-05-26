В Беларуси рекламируют гробы фотографиями обнажённых женщин

Источник материала: KYKY

В интернете есть сайт groby.by , на котором продают «элитные» гробы. Владельцы привлекают покупателей цветовыми решениями «от дешевых до эксклюзивных», сертифицированной продукцией и размерами «для толстых людей». На ресурс обратили внимание журналисты CityDog: беларусов призывают купить гроб для близкого человека в знак благодарности. Но самое интересное кроется во вкладке «Гробы на заказ массив».

Страница сайта пестрит броскими фразами о том, что продукция предприятия подходит исключительно тем, кто готов подарить друзьям и родственникам только лучшее. Далее пользователя встречает «Корпоративный календарь». Правда, чем обусловлено название «рубрики» – неизвестно. Слова здесь излишни: просто взгляните, как «соблазнительно» рекламируют гробы полуобнаженные женщины.







