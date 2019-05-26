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В Беларуси рекламируют гробы фотографиями обнажённых женщин

27.05.2019 13:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В интернете есть сайт groby.by, на котором продают «элитные» гробы. Владельцы привлекают покупателей цветовыми решениями «от дешевых до эксклюзивных», сертифицированной продукцией и размерами «для толстых людей». На ресурс обратили внимание журналисты CityDog: беларусов призывают купить гроб для близкого человека в знак благодарности. Но самое интересное кроется во вкладке «Гробы на заказ массив».

Страница сайта пестрит броскими фразами о том, что продукция предприятия подходит исключительно тем, кто готов подарить друзьям и родственникам только лучшее. Далее пользователя встречает «Корпоративный календарь». Правда, чем обусловлено название «рубрики» – неизвестно. Слова здесь излишни: просто взгляните, как «соблазнительно» рекламируют гробы полуобнаженные женщины.

Фото: groby.by

Фото: groby.by

 
 
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В интернете есть сайт groby.by, на котором продают «элитные» гробы. Владельцы привлекают покупателей цветовыми решениями «от дешевых до эксклюзивных»,...
 
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