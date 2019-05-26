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Лукашенко полетит в Казахстан на саммит ЕАЭС
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко совершит 28-29 мая рабочий визит в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Главы государств обсудят итоги развития ЕАЭС за пять лет и определят дальнейшие перспективы углубления интеграции, реализации имеющихся договоренностей,
Кроме того, на саммит вынесены вопросы, касающиеся расширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики до 2020 года, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС.
Мероприятие пройдет в Нур-Султане в узком и расширенном составах.
Лукашенко также встретится с некоторыми коллегами.
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Александр Лукашенко совершит 28-29 мая рабочий визит в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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