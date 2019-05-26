ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко полетит в Казахстан на саммит ЕАЭС

27.05.2019 15:02 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко совершит 28-29 мая рабочий визит в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Главы государств обсудят итоги развития ЕАЭС за пять лет и определят дальнейшие перспективы углубления интеграции, реализации имеющихся договоренностей, сообщили в пресс-службе президента.

Кроме того, на саммит вынесены вопросы, касающиеся расширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики до 2020 года, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС.

Мероприятие пройдет в Нур-Султане в узком и расширенном составах.

Лукашенко также встретится с некоторыми коллегами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко совершит 28-29 мая рабочий визит в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мамам о безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика