Лукашенко полетит в Казахстан на саммит ЕАЭС

Александр Лукашенко совершит 28-29 мая рабочий визит в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Главы государств обсудят итоги развития ЕАЭС за пять лет и определят дальнейшие перспективы углубления интеграции, реализации имеющихся договоренностей, сообщили в пресс-службе президента.

Кроме того, на саммит вынесены вопросы, касающиеся расширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики до 2020 года, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС.

Мероприятие пройдет в Нур-Султане в узком и расширенном составах.

Лукашенко также встретится с некоторыми коллегами.