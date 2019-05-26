ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Добирайтесь общественным транспортом». Возле площадок Европейских игр не будет парковок

27.05.2019 15:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Предполагается, что во время Европейских игр 2019 года 70−80% зрителей и участников будут доставляться к месту соревнований на шаттлах и на общественном транспорте. Поэтому, как рассказал начальник управления транспортного обеспечения дирекции игр, возле некоторых спортивных объектов парковки для личных автомобилей не предусмотрены вообще.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы призываем зрителей воспользоваться общественным транспортом для того, чтобы добраться до места соревнований и уехать обратно. На игры будет ездить еще спецтранспорт, но предназначен он для спортсменов и аккредитованных участников Европейских игр, — сказал Александр Ковшар.

Регламентом утверждено, что на 12 спортплощадок (одна из которых в Заславле) и в другие места по маршруту соревнований участников игр должны доставлять не более чем за 30 минут. Для этих целей закупили 205 автобусов МАЗ и 320 Geely Atlas, которые будут ездить по специально выделенным полосам на проезжей части.

Без левых поворотов и заезда на Победителей. ГАИ — об изменениях перед Европейскими играми

— Индивидуально для каждого водителя, которые будут возить участников соревнований, Дирекция II Европейских игр сшила форму: белая сорочка и темно-синий жилет с логотипом игр. После соревнований эта одежда останется у водителей как сувенир.

Также все аккредитованные участники игр могут бесплатно ездить на столичном общественном транспорте. Для подтверждения этой льготы у них будут специальные бейджи с несколькими степенями защиты.

До гребного канала в Заславле аккредитованные участники смогут добраться на электричке по «нулевому» бесплатному билету. От железнодорожной станции «Беларусь» к месту проведения соревнований и обратно их довезут на шаттле.

— После игр МАЗ и Geely Atlas будут переданы для нужд города и региональным предприятиям — уже готовы списки, куда их отправят, — уточнил Александр Ковшар. — Да и остальная инфраструктура, используемая для игр, будет использована в городе. Например, большие электронные табло разберут и разместят на остановках общественного транспорта, остановочные пункты с навесами перенесут туда, где необходимо, то же произойдет с пешеходными дорожками из плитки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предполагается, что во время Европейских игр 2019 года 70−80% зрителей и участников к местам соревнований будут попадать на шаттлах и общественном транспорте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко полетит в Казахстан на саммит ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика