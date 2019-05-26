«Добирайтесь общественным транспортом». Возле площадок Европейских игр не будет парковок

Источник материала: Tut.by

Предполагается, что во время Европейских игр 2019 года 70−80% зрителей и участников будут доставляться к месту соревнований на шаттлах и на общественном транспорте. Поэтому, как рассказал начальник управления транспортного обеспечения дирекции игр, возле некоторых спортивных объектов парковки для личных автомобилей не предусмотрены вообще.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы призываем зрителей воспользоваться общественным транспортом для того, чтобы добраться до места соревнований и уехать обратно. На игры будет ездить еще спецтранспорт, но предназначен он для спортсменов и аккредитованных участников Европейских игр, — сказал Александр Ковшар.

Регламентом утверждено, что на 12 спортплощадок (одна из которых в Заславле) и в другие места по маршруту соревнований участников игр должны доставлять не более чем за 30 минут. Для этих целей закупили 205 автобусов МАЗ и 320 Geely Atlas, которые будут ездить по специально выделенным полосам на проезжей части .

— Индивидуально для каждого водителя, которые будут возить участников соревнований, Дирекция II Европейских игр сшила форму: белая сорочка и темно-синий жилет с логотипом игр. После соревнований эта одежда останется у водителей как сувенир.

Также все аккредитованные участники игр могут бесплатно ездить на столичном общественном транспорте. Для подтверждения этой льготы у них будут специальные бейджи с несколькими степенями защиты.

До гребного канала в Заславле аккредитованные участники смогут добраться на электричке по «нулевому» бесплатному билету. От железнодорожной станции «Беларусь» к месту проведения соревнований и обратно их довезут на шаттле.

— После игр МАЗ и Geely Atlas будут переданы для нужд города и региональным предприятиям — уже готовы списки, куда их отправят, — уточнил Александр Ковшар. — Да и остальная инфраструктура, используемая для игр, будет использована в городе. Например, большие электронные табло разберут и разместят на остановках общественного транспорта, остановочные пункты с навесами перенесут туда, где необходимо, то же произойдет с пешеходными дорожками из плитки.