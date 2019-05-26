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Китайцы показали самый быстрый маглев в мире
Источник материала: Tut.by
Китайская корпорация CRRC представила прототип поезда на магнитной подушке, который после введения в строй станет самым быстрым маглевом в мире. Как
Маглевы являются самыми быстрыми поездами в мире. Они удерживаются над дорогой, двигаются и управляются с помощью электромагнитного поля. Во время движения поезда не касаются пути и единственной силой, вызывающей торможение маглева является аэродинамическое сопротивление.
Прототип нового маглева CRRC собрала на предприятии в Циндао. В ближайшее время разработчики планируют провести испытания поезда. Штатная эксплуатация нового маглева, как ожидается, начнется в 2021 году. Технические подробности о китайском поезде на магнитной подушке не уточняются.
В настоящее время самой быстрой электромагнитной дорогой в мире является путь между международным аэропортом Пудун и станцией метро Лунъян в Шанхае. Длина линии составляет около 30 километров. По ней маглев проезжает за семь минут на скорости в 431 километр в час.
Рекорд скорости среди поездов на магнитной подушке принадлежит японскому маглеву, испытанному в 2015 году на экспериментальном участке пути между Токио и Нагоя. Во время испытаний поезд разогнался до 603 километров в час. Как ожидается, курсировать такие поезда начнут в 2027 году.
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Маглевы являются самыми быстрыми поездами в мире.
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